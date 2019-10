Mecna – Neverland feat. Marïna, Psicologi, Voodoo Kid & Ainè: audio e testo del nuovo singolo

La title track dell’album Neverland, che vede la partecipazione di Marïna, del duo Psicologi, di Voodoo Kid & Ainè, è anche il terzo singolo estratto dal progetto del grafico e rapper Mecna, rilasciato l’11 ottobre 2019. Il testo e l’audio della nuova canzone prodotta da Sick Luke, come del resto l’intero lavoro.

In effetti la seconda traccia del disco del pugliese Corrado Grilli, sembra essere tra le più apprezzate e ascoltate, anche perché impreziosita dalle collaborazioni di giovani promesse che negli ultimi mesi si stanno facendo una sempre più consistente fan base, vale a dire con la cantautrice romana Marina Morasca, con il duo emo-pop rap formato dai rapper Drast e Lil Kaneki, con la cantautrice e musicista bresciana Marianna Pluda, aka Voodoo Kid e con il cantautore e musicista capitolino Arnaldo Santoro, in arte Ainè.

Dopo “Akureyri” e “Pazzo di Te”, è il momento di questo interessante brano, in radio dal 18 ottobre, che ha esordito nella top 50 della Spotify Chart. Una curiosità: il titolo Neverland non è ispirato al Neverland Valley Ranch di Michael Jackson, ma prende proprio l’idea dell’isola che non c’è, di un posto che non esiste, che va associato alle sperimentazioni fatte in questo disco creato insieme a Sick Luke.

Mecna Neverland testo

Download su: Amazon – iTunes

[Mec.]

Ah-ah

Yeah

Ah-ah

[Mec.]

Io volevo stare più sereno e non entrarci in questo mondo (Sick Luke, Sick Luke)

Lasciami sognare almeno il cielo coi palazzi sullo sfondo

Oggi che non voglio fare niente ai tuoi messaggi non rispondo

Dicono: “Per me sei troppo serio”, ma ti sei guardato intorno?

[Mec.]

Come si fa? Ah

Come si fa a decidere?

Che non sono più lo stesso

Non mi frega più del resto

[Mec.]

Ed io volevo solo stare

Da solo per qualche minuto e non ho

Più voglia di ricominciare

So bene come va a finire da un po’

[Mec.]

Come faccio a dimostrarti che sto bene anche così?

C’è una festa qui da me, ma non invito chissà chi

[Mec.]

Come a Neverland

(Come a Neverland).

[Marïna]

Tu volevi solo non pensare, io se parto, non ritorno

Tipo volare tanto da scordare di essere partiti dal fondo

Puoi lasciarmi i sentimenti addosso (addosso)

Io non sento più il rimorso (rimorso)

Ho la testa tra le mani

Come dopo il primo colpo

[Lil Kaneki]

Sto perso tra le luci, il chiasso dentro al bar

Affogo nel rimorso e non ho niente che non va

Ma dopo arrivi tu che mandi via il mio malumore

Fai finta di dormire, bruci i rami del mio cuore





[Drast]

Piove dai tuoi occhi quando non ti ascolto

Chi non ha avuto niente, non può dare molto

Ci rimangono i graffi e qualche ricordo

I sentimenti arrivano quando va via l’orgoglio

Sto bene d’inverno, non devo trovare scuse per essere freddo

E posso restare tutto il giorno a letto

Non mi rimane niente se ti perdo

E nei messaggi che non ti ho mandato ritrovo me stesso

[Mec.]

Come faccio a dimostrarti che sto bene anche così?

C’è una festa qui da me, ma non invito chissà chi

[Mec.]

Come a Neverland

[Voodoo Kid]

Yeah, come a Neverland, yeah-yeah

[Voodoo Kid]

Non sento più

Tutta quella gravità e adesso

Rimango su

Come se non fosse mai successo

Non ho bisogno neanche di una scusa

Se voglio ora mi perdo e mi ritrovo e so com’è

A starsene dietro a una porta chiusa

Se vuoi mi trovi a Neverland, Neverland

[AINÉ & (Voodoo Kid)]

Come si fa? (come si fa?)

[AINÉ & Voodoo Kid]

Come si fa a decidere?

Che non sono più lo stesso

Non mi frega più del resto





[Mec. (AINÉ & Voodoo Kid)]

Ed io volevo solo stare (io volevo solo stare)

Da solo per qualche minuto e non ho (non ho)

Più voglia di ricominciare (voglia di ricominciare)

So bene come va a finire da un po’

[Mec.]

Come faccio a dimostrarti che sto bene anche così?

C’è una festa qui da me, ma non invito chissà chi

[Voodoo Kid]

Come a Neverland.

[AINÉ]

Yeah, come a Neverland

Yeah-yeah

Come a Neverland





Ascolta su: