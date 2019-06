Mecna: ascolta il nuovo singolo Pazzo Di Te

Ascolta e leggi il testo di Pazzo Di Te, singolo del rapper Corrado Grilli, in arte Mecna, disponibile ovunque dal 5 giugno 2019. Il brano è stato prodotto da Luca Antonio Barker Dylan, artisticamente conosciuto come Sick Luke, già al lavoro insieme a Grilli in “Akureyri”, pubblicato a fine 2018.

Scritta dall’interprete con la collaborazione di Alessandro Cianci & Valerio Bulla, la nuova interessante canzone è un messaggio rivolto alla persona che il protagonista amava pazzamente, una persona che lo trattava male e che ha ormai dimenticato, riuscendo quindi a superare il conseguente dolore di questa rottura.

Pazzo Di Te testo Mecna

Non voglio difendermi

Io che ho imparato a dimenticare

Ricordi quando ero pazzo di te?

Adesso invece mi prendi male

Sick Luke, Sick Luke.

Come stai? Con chi sei?

Non so più se mi manchi

Ah-ah, yeah

È passato quel treno e non credo ripassi

Ma non volevi stare più con me (con me)

Io che ho asciugato le tue lacrime (lacrime)

Che hanno il sapore di chi non si pente

Cercando scuse tra le frasi e l’imbarazzo di chi scappa sempre

Sono stato ingenuo ma

È passato il peggio

Io che non ti credo più

So che non.





Non voglio difendermi

Io che ho imparato a dimenticare

Ricordi quando ero pazzo di te?

Adesso invece mi prendi male

Non voglio difendermi

Io che ho imparato a dimenticare

E anche ora che sto alla larga da te

Ti puoi provare anche a vendicare

Ti puoi vendicare oh

Non puoi più… vendicarti

Ora che sto alla larga da te.

Non siamo noi che ci spogliamo con gli occhi o non ce ne siamo accorti

Stesi sopra materassi fatti di ricordi

Coi respiri corti cerchiamo le cose normali come fossero in molti

Ad accontentarsi di quello che mostri

Fumatene un’altra e dopo spegnimela addosso

Sulla guancia o sul mio sorriso da stron*o

Tanto sai che brucia uguale

A questo punto fammi male il doppio

Così almeno in qualche modo di te mi ricordo

Mando un messaggio a tarda notte con lo sguardo stupido

Regalo sogni e poi li duplico

Hai gettato il cuore mio a pezzi nell’umido

Ti passo accanto e scoppietti come col pluriball

Macchie solo col luminol, fatto, ma sembro lucido.

(Non voglio difendermi

Io che ho imparato a dimenticare

Ricordi quando ero pazzo di te?

Adesso invece mi prendi male)





Non voglio difendermi

Io che ho imparato a dimenticare

Ricordi quando ero pazzo di te?

Adesso invece mi prendi male

Non voglio difendermi

Io che ho imparato a dimenticare

E anche ora che sto alla larga da te

Ti puoi provare anche a vendicare

Ti puoi vendicare oh.

(Non puoi più… vendicarti

Ora che sto alla larga da te)

Sono stato ingenuo ma

(Non ho più sedici anni)

È passato il peggio

Tu che non mi credi più

(Sto anche meglio se non si sei)

Ci hai provato a stare meglio di me.





