Lacuna Coil – Black Anima è il nuovo album: titoli delle canzoni

Black Anima è il nono album in studio dei Lacuna Coil, il cui rilascio è fissato all’11 ottobre 2019 via Century Media Records, a quasi tre anni e mezzo di distanza dall’ultima fatica discografica Delirium. Il disco è reperibile nel formato CD, in doppio vinile e download digitale. I titoli delle canzoni.

La gothic metal band italiana formata da Cristina Scabbia, Andrea Ferro, Marco Coti Zelati, Diego Cavallotti e Richard Meiz, è tornata con questo atteso progetto composto da 14 tracce inedite tutte firmate dal gruppo, tra le quali i primi tre singoli estratti “Layers of Time”, “Reckless” e “Save Me”, rilasciati rispettivamente il 26 luglio, l’11 settembre e il 4 ottobre 2019.

Registrato presso BRX Studio di Milano, sarà il primo album con il batterista Richard Meiz, che ha recentemente avvicendato Ryan Blake Folden. Ma ecco cos’ha detto Cristina Scabbia riguardo il titolo del disco e su come suonerà: “Black Anima siamo tutti noi. Sei tu e sono io, è tutto ciò che nascondiamo ed esponiamo in un mondo mezzo addormentato. È lo specchio appannato che stiamo scrutando nella ricerca della verità. È sacrificio e dolore, giustizia e paura, furia e vendetta, passato e futuro … Gli esseri umani nella magnificenza di una inquietante ambiguità. Il cuore nero che bilancia tutto … poiché senza oscurità, la luce non esisterebbe mai. Vi presentiamo con orgoglio il nostro nuovo lavoro e non vediamo l’ora di darvi il benvenuto. Siamo noi l’Anima. Sarà sorprendente per molte persone perché abbiamo sperimentato molte cose in modo diverso, vocalmente e musicalmente … Qualcuno ci ha detto che sembra quasi che tu entri in una cattedrale e trovi un astronave al suo interno. È una strana combinazione di suoni che sono davvero difficili da descrivere“. La Scabbia ha anche rivelato che il disco “ruoterebbe intorno a un libro”.





Ferro ha invece detto: “È un disco molto complesso e per tutti i gusti. Abbiamo sperimentato molto sui testi sul come crescere nella nostra vita, abbiamo sentito una connessione con persone che non sono più con noi, quindi abbiamo deciso di parlare di questa connessione che sentiamo oltre la vita“.

Sembra che nella confezione, vi saranno anche 14 tarocchi realizzati su misura dall’artista di Detroit, Micah Ulrich, con ogni carta legata a una canzone, che riflette i testi e il significato della stessa, e un libretto composto da 32 pagine, con note di copertina e tante immagini.

Anima Nera 2:27 Sword of Anger 3:55 Reckless 3:05 [Video Ufficiale] Layers of Time 4:07 [Video Ufficiale] Apocalypse 4:17 Now Or Never 4:41 Under the Surface 4:14 Veneficium 6:11 The End Is All I Can See 4:15 Save Me 4:36 [Audio] Black Anima 3:23 Black Feathers (Bonus Track) 4:11 Through the Flames (Bonus Track) 5:29 Black Dried Up Heart (Bonus Track) 3:48