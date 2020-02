Il Fantadisco Dei Me Contro Te – Canta Con Luì & Sofì: info e titoli canzoni del nuovo album

Il 14 febbraio 2020 esce l’album Il Fantadisco Dei Me Contro Te – Canta Con Luì & Sofì, atteso disco dei due youtuber, ma anche scrittori, cantanti e ora attori nel fortunato film La vendetta del Signor S, al cinema dal 17 gennaio. I titoli delle canzoni.

Luigi Calagna e Sofia Scalia, idoli dei più piccini e non solo, sono pronti a pubblicare quest’atteso disco composto da otto nuove canzoni, tra le quali le già conosciute La vendetta del Signor S e Insieme, facenti parte della colonna sonora della pellicola che nel weekend di debutto, ha incassato ben 5 milioni e mezzo di euro. Gli inediti sono stati realizzati da Shade, Raige e Grido, tre affermati rapper che non hanno di certo bisogno di presentazioni.





Presenti anche le versioni strumentali degli otto brani ma non finisce qui, perché l’album viene commercializzato in due versioni: il CD con il Gratta e Vinci o per meglio dire, Gratta e Canta: coloro i quali gratteranno e troveranno tre microfoni, potranno partecipare ad un evento Karaoke, che vedrà anche la presenza di Luì & Sofì. Il CD è in vendita pure nella Digipack Edition, che include tre ambientazioni e i personaggi delle avventure di Luì & Sofì.

Il Fantadisco Dei Me Contro Te Canta Con Luì & Sofì tracklist (Me Contro Te album 2020)

Lo trovi su Amazon: Audio CD con Gratta e Canta – Audio CD con ambientazioni – Download – iTunes

La vendetta del Signor S 2:29 Insieme 2:52 Ye ye ni ni ni ni 2:58 Me con te 2:42 Slime Song 2:39 Il mondo 2:53 Credi in te 2:27 Dolcetto scherzetto 2:11 La vendetta del Signor S (Karaoke) 2:38 Insieme (Karaoke) 2:49 Ye ye ni ni ni ni (Karaoke) 2:58 Me con te (Karaoke) 2:42 Slime Song (Karaoke) 2:39 Il mondo (Karaoke) 2:53 Credi in te (Karaoke) 2:27 Dolcetto scherzetto (Karaoke) 2:31