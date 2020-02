Me Contro Te – Ye Ye Ni Ni Ni Ni: audio e testo della travolgente canzone

Ye Ye Ni Ni Ni Ni è una canzone che parla del nostro saluto, che è un po’ il nostro inno, hanno dichiarato i Me Contro Te riguardo quest’allegra e travolgente traccia, la terza racchiusa in Il Fantadisco Dei Me Contro Te – Canta Con Luì & Sofì, album disponibile ovunque da venerdì 14 febbraio 2020.

Il testo e l’audio di questo festoso pezzo, scritto da Luidi e Sofia con la collaborazione di Luca Aleotti, fratello di J-AX, mentre la produzione è stata curata da Riccardo Garifo. Che dire, mentre la coppia si gode il successo del film, ha reso disponibile questo attesissimo disco, al cui interno sono presenti canzoni veramente molto carine e sono certo che quella in oggetto, farà impazzire i milioni di fan degli youtuber, che possono già iniziare a cantarla, perché nel disco sono anche presenti le strumentali delle otto tracks.

Me contro Te – Ye Ye Ni Ni Ni Ni testo

Sofì

Luì

Per noi ogni giorno è un giorno di festa (wooh)

c’è una storia tutta nuova da scrivere

con un’altra sfida fuori di testa

una nuova scommessa

cantiamo Me Contro Te

Va bene ci sto

ma spiegami un po’ (ah?)

che cosa ti gira in mente (seh)

non dico di no (no)

io ti seguirò (ah-ah?)

basta che sia divertente (seh)

Ci vuole una parola per incominciare (-ciare, -ciare, -ciare)

che ti far star bene e ti fa volare (volare)

One, two, three, four





Ye Ye Ni Ni Ni Ni

per fare un figurone basta dire così (così!, così!)

Ye Ye Ni Ni Ni Ni

cantando a squarciagola con Luì e Sofì (wooh)

ti riempie il cuore di colore proprio come una magia (come una magia)

basta dirlo e ti mette allegria

e allora Ye Ye Ni Ni Ni Ni

Anche da sveglia sogno pieno di sogni (si!)

e di avventure tutte da condividere

con te sto bene ovunque mi porti

se poi tutti i giorni cantiamo Me Contro Te

tu se ti senti giù

dai tirati su

ci vuole davvero poco (yeah)

non pensarci più (no)

lo sai anche tu

la vita può essere un gioco

Ci vuole una parola per incominciare (-ciare, -ciare, -ciare)

che ti far star bene e ti fa volare (volare)

One, two, three, four

Ye Ye Ni Ni Ni Ni

per fare un figurone basta dire così (così!, così!)

Ye Ye Ni Ni Ni Ni

cantando a squarciagola con Luì e Sofì (wooh)

ti riempie il cuore di colore proprio come una magia (come una magia)

basta dirlo e ti mette allegria

e allora:





[x7]

Ye Ye Ni Ni Ni Ni

Ye Ye Ni Ni Ni Ni

per fare un figurone basta dire così (così!, così!)

Ye Ye Ni Ni Ni Ni

cantando a squarciagola con Luì e Sofì (wooh)

ti riempie il cuore di colore proprio come una magia (come una magia)

basta dirlo e ti mette allegria

e allora Ye Ye Ni Ni Ni Ni





