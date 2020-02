Me contro Te – Credi in Te: audio e testo della canzone

In Credi in Te, settima traccia dell’album Il Fantadisco Dei Me Contro Te – Canta Con Luì & Sofì, Luigi e Sofia cantano sempre insieme trasmettendo agli ascoltatori messaggi solari e positivi.

Il testo e l’audio di questa gradevole canzone, scritta dalla coppia con la collaborazione di Alex Vella & Riccardo Garifo e prodotta da quest’ultimo presso il Karmadillo studio.

Il contagioso brano invita, soprattutto i bambini, a credere sempre in se stessi, un po’ come hanno fatto i due youtuber, che non avrebbero mai pensato di arrivare così in alto. Come da loro affermato, questa enorme popolarità è anche una grossissima responsabilità, perché sanno bene di essere due figure importanti per i bambini e la loro crescita, di conseguenza cercano di trasmettere messaggi positivi ed educativi.

Me contro Te – Credi in Te testo

Se sogni di volare sopra i cieli chiari

guarda che le braccia aperte sono come ali

può diventare una cabina anche il divano

oppure prendi un foglio e fai un aeroplano

Nessuno può dirti chi sarai

nessuno può dirlo tranne te

dipende da quanto ti impegnerai anche se non è facile





Devi credere

devi credere

devi credere sempre in te

e può succedere

sì può succedere

può succedere anche che

ogni tanto un po’ ti senti giù

quando non va come vuoi tu

ma è proprio in quei momenti che tu devi credere ancora in te

ancora in te

Se sogni di suonare e cantare canzoni

sappi che la doccia può essere un palco

e se invece vuoi giocare e segnare i rigori

allora casa intera diventa uno stadio

Nessuno può dirti chi sarai

nessuno può dirlo tranne te

dipende da quanto ti impegnerai anche se non è facile

Devi credere

devi credere

devi credere sempre in te

e può succedere

sì può succedere

può succedere anche che

ogni tanto un po’ ti senti giù

quando non va come vuoi tu

ma è proprio in quei momenti che tu devi credere ancora in te

ancora in te





Me

Me Contro Te

se credi in te

se credi in te forever

Me

Me Contro Te

se credi in te

se credi in te forever

Devi credere

devi credere

devi credere sempre in te

e può succedere

sì può succedere

può succedere anche che

ogni tanto un po’ ti senti giù

quando non va come vuoi tu

ma è proprio in quei momenti che tu devi crederci di più

ancora di più





