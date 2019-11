Me contro Te, La Vendetta del Signor S: audio e testo del brano per la colonna sonora del film omonimo

Rilasciato il 27 novembre 2019, La Vendetta del Signor S è un singolo degli youtuber Sofia Scalia e Luigi Calagna, in arte Me contro Te, per la colonna sonora del film omonimo, al cinema da venerdì 17 gennaio 2020. Il testo e l’audio.

Lo avevamo annunciato in occasione dell’articolo relativo al precedente brano Signor S (utilizzato anche nel primo trailer del film) e ora ha finalmente visto la luce il singolo portante della colonna sonora di questa attesa pellicola, che per la prima volta vedrà protagonisti i fidanzatini siciliani Sofì e Luì. Inoltre, dal 1° dicembre sarà online anche il video ufficiale che accompagna la contagiosa canzone, scritta e composta dagli interpreti, insieme a Vito Ventura e Riccardo Garifo, che ha anche curato la produzione.

La pellicola è stata diretta da Gianluca Leuzzi e svelerà finalmente chi si cela dietro questo fantomatico Signor S, che apparirà per la prima volta. Finalmente verrà quindi svelato questo grande mistero riguardo questo personaggio, con il quale Sofia e Luigi, che nel loro canale Youtube che vantano oltre 4 milioni di follower, prevalentemente molto giovani, dovranno nuovamente vedersela.

Luigi e Sofia hanno rispettivamente 27 e 22 anni e sono originari di Partinico anche se oggi vivono entrambi a Milano.

Me contro Te La Vendetta del Signor S testo

Download su: Amazon – iTunes

[Intro – x4]

Signor S-S-S

[Sofia – INSIEME – Luigi]

ci trovi sempre Signor s, non so come fai

mi dispiace anche stavolta non ci prenderai

nel tuo laboratorio quanti esperimenti fai

CHE COSA HAI MESSO IN QUELLO SLIME?

Non lo so

ma qua così non si può

continui a darci la caccia (caccia) WOOH

il mistero è che non lasci mai traccia di te, WOOH WOOH

SIAM PRONTI PER





[Sofia – Insieme]

Questa partita sarà una sfida

corri più che puoi e vinceremo noi

questa partita non è finita

siamo sempre noi che non molliamo mai, mai

[x4]

Signor S-S-S

[Sofia – INSIEME – Luigi]

Piovono dal cielo sempre le tue lettere

ne ho così tante che non so più dove metterle

hai un piano malvagio per clonare i nostri eroi

MA I CLONI NON SIAMO NOI

E così, ci sono Luì e Sofì

IN UNA NUOVA AVVENTURA, WOOH

sappi che non avremo paura, WOOH WOOH

ME CONTRO TE

[Sofia – Insieme]

Questa partita sarà una sfida

corri più che puoi e vinceremo noi

questa partita non è finita

siamo sempre noi che non molliamo mai, mai





[Sofia – Insieme]

La tua vendetta arriverà

ma il Team Trote ci aiuterà

Signor S, missione fallita

per te è finita

[Sofia – Insieme]

Questa partita sarà una sfida

corri più che puoi e vinceremo noi

questa partita non è finita

siamo sempre noi che non molliamo mai, mai

corri più che puoi e vinceremo noi

siamo sempre noi che non molliamo mai, mai





Ascolta su: