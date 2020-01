Me contro Te – Insieme: audio e testo della canzone per la colonna sonora del film La vendetta del Signor S

Nella colonna sonora del film La vendetta del Signor S viene probabilmente utilizzata la canzone Insieme, nuovo singolo di Me contro Te, disponibile ovunque e a sorpresa da venerdì 17 gennaio 2020.

Il testo e l’audio di questa festosa e coinvolgente canzone, scritta dal duo composto da Luigi Calagna e Sofia Scalia, con la collaborazione di Vito Ventura e arrangiata da Matteo Corradi e Riccardo Garifo, che ha anche curato la produzione presso il Karmadillo studio.

Proprio il giorno in cui l’attesa pellicola fa il suo esordio nelle sale cinematografiche nazionali, facendo registrare il sold out praticamente ovunque, gli Youtuber, ora anche cantanti e attori, rilasciano quest’altro gradevole e contagioso brano, che sta già letteralmente facendo impazzire il web. La positiva canzone, incentrata sull’amore o comunque sull’amicizia e sul senso di aiuto reciproco e di unione, arriva dopo i successi di Signor S e il brano con lo stesso titolo della pellicola La Vendetta del Signor S.

Me contro Te Insieme testo

[Luigi]

Non ti serve un’auto veloce

se vuoi superare i problemi

a volte soltanto avere accanto amici sinceri

[Sofia]

A volte è dura, lo so, ohoh

ma so che insieme si può, ohoh

perché se ti va possiam fare a metà anche del poco che ho (del poco che ho)

[Sofi & Luì]

E se avrai bisogno (bisogno)

sai che correrò da te in un secondo (secondo)

e potrei fare a piedi tutto il mondo (tutto il mondo)

che in fondo non ci servono parole e…





e allora prendimi per mano

chiudi tutto e andiamo via

tanto in ogni posto se ci sei tu, è come casa mia

anche nella cattiva sorte

sarai in buona compagnia

allora prendimi per mano

che da soli si va più veloce

ma insieme si va più lontano

eh-oh eh-oh

ma insieme si va più lontano

eh-oh eh-oh.

[Sofia]

Sai che non ti serve uno shuttle

se vuoi trovare il tuo spazio

affronta quel viaggio ascoltando i consigli di quel vecchio saggio

[Luigi]

Siamo diversi lo so (Siamo diversi lo so)

ma insieme siamo uno show (insieme siamo uno show)

sai che ci sarò pure dal ko e che non ti dirò mai di no

[Sofi & Luì]

E se avrai bisogno (bisogno)

sai che correrò da te in un secondo (secondo)

e potrei fare a piedi tutto il mondo (tutto il mondo)

che in fondo non ci servono parole e…

e allora prendimi per mano

chiudi tutto e andiamo via

tanto in ogni posto se ci sei tu, è come casa mia

anche nella cattiva sorte

sarai in buona compagnia

allora prendimi per mano

che da soli si va più veloce

ma insieme si va più lontano

eh-oh eh-oh

ma insieme si va più lontano

eh-oh eh-oh.





[Luigi]

E sai che c’è?

che quando sono con te

posso volare anche se

non sono su un jet

e voglio guardare il cielo perché

son stufo di guardare il ciel (pronto?)

[Sofi & Luì]

E come per magia ci siamo, non me l’aspettavo

perché da soli si va più veloce

ma insieme si va più lontano

eh-oh eh-oh

ma insieme si va più lontano

eh-oh eh-oh

ma insieme si va più lontano

eh-oh eh-oh

ma insieme si va più lontano

eh-oh eh-oh.





