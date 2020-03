Mameli – Mappa ft. Meli: audio e testo del singolo

I cantautori catanesi Mario Castiglione, in arte Mameli, e Alessio Meli, hanno dato vita a un emozionante duetto sulle note del singolo Mappa, uscito venerdì 13 marzo 2020 via Hokuto Empire. Il testo e l’audio.

Questa romantica canzone è stata scritta a quattro mani dagli interpreti e prodotto dal milanese Simone Sproccati e arriva dopo Non ci sei più, “Come quella sera”, Serata Banale, Anche Quando Piove e Latte di Mandorla.

“Eravamo in Sicilia, a casa sua a Catania, città di entrambi. É un pezzo d’amore, immerso nella nostra città, nei suoi profumi, nelle sue mura. Spero con tutto il cuore possa tenervi compagnia in queste giornate di casa, non immaginavamo di farlo uscire in questa situazione tremenda. Poi però siamo andati a ripescare queste note vocali dove eravamo veramente felici delle cose che abbiamo scritto, quindi vogliamo regalarvelo comunque, la musica fa solo del bene, non è giusto che anche lei vada in quarantena.” Mameli.

Mameli – Mappa Testo

[Mameli]

Stasera dimentica tutto

La gente che parla di te

E come ti sta bene il trucco

E ha tutti i soliti perché

[Meli]

Beviamoci sopra e parliamo

E non guardiamo più neanche Whatsapp

Che tanto il conto lo dividiamo

Sapessi quanto male fa

[Mameli]

E tutto ciò che ti fa strano

È la mia quotidianità

[Meli]

Tu mi dicevi “vacci piano”

Ma dimmi come si fa





[Mameli & Meli]

A restare svegli

Sulle tue labbra

E senza una mappa

Ora mi va

Di stare a guardarti

Mentre ti fai

[Meli]

Che brutta giornata mi aspetta se te ne vai

[Meli]

Il porto, l’ostello, il centro, la playa

Cammino per le strade buie di Catania

E ormai sarà arrivata a casa

Non mi ha scritto, ma so bene che l’orgoglio ormai l’ha consumata

[Mameli]

E tutto ciò che ti fa strano

È la mia quotidianità

[Meli]

Tu mi dicevi “vacci piano”

Ma dimmi come si fai

[Mameli & Meli]

A restare svegli

Sulle tue labbra

E senza una mappa

Ora mi va

Di stare a guardarti mentre ti fai





[Mameli]

Che brutta giornata mi aspetta se te ne vai

Che brutta giornata mi aspetta se te ne vai

Che brutta giornata mi aspetta…





