Mameli – Non ci sei più: audio e testo del singolo

E’ bello ma struggente il nuovo singolo del cantautore Mameli intitolato Non ci sei più, disponibile ovunque da venerdì 24 gennaio 2020 via Hokuto Empire.

Il testo e l’audio di questo pezzo, che arriva dopo Serata Banale, pubblicato il 29 novembre 2019, e la prestigiosa collaborazione con il cantautore e chitarrista Alex Britti sulle note di Anche quando piove.

Scritto di suo pugno e composto da Giovanni Cerrati, che racconta lo stato d’animo di chi sente la mancanza della persona che amava e che ama tutt’ora, il senso di vuoto che si prova senza la sua presenza, eppure in questa relazione si è dato veramente tutto, ma evidentemente non è stato sufficiente a mantenere vivo questo rapporto destinato a morire.

JNon ci sei più Testo

Download su: Amazon – iTunes

Davvero non ti servo più

È stato bello scoprire che non sei uguale a me

Davvero non ti manco più

Il tempo ti ha fatto sparire per tirarmi su

Come MSN

Come i dinosauri

Come le graffette

Come David Bowie

Come Zanetti a destra

Come le tue Superga

Tu non ci sei





Ho pianto su tutti i fiori del giardino

Sistemato casa nostra

E ora non c’è più casino

Tu non ci sei

Tu non ci sei

Tu non ci sei

E ho smesso di fumare sigarette

Di dormire sul divano

Di tirare le coperte

Tu non ci sei

Tu non ci sei

Tu non ci sei…

Più.

Ti è morto il cellulare per guardare video scemi e

Abbiamo corso per sentirci leggeri

Ma è come quei centesimi che ho in tasca

C’è sempre qualcosa che manca

Come gli sms

Come il Festivalbar

Come le tue mutande

Come due estati fa

Come le cassette VHS

E in televisione la Carrà.





Ho pianto su tutti i fiori del giardino

Ho scritto un sacco di canzoni solo perché non dormivo

Tu non ci sei

Tu non ci sei

Tu non ci sei

E ho smesso di fumare sigarette

Di dormire sul divano

Di tirare le coperte

Tu non ci sei

Tu non ci sei

Tu non ci sei…

Più

E ho speso i soldi per un motorino

Solo per tornare prima

E restarti più vicino

Tu non ci sei

Tu non ci sei

Tu non ci sei

Più





Ascolta su: