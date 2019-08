Mameli feat. Alex Britti – Anche Quando Piove: audio e testo del singolo

Pubblicato il 30 agosto 2019 via Hokuto Empire, Anche Quando Piove è un singolo del cantautore Mameli in duetto con Alex Britti: il testo e l’audio della canzone.

Dopo il precedente Latte di Mandorla, rilasciato lo scorso 12 luglio, il cantautore indie-pop catanese Mario Castiglione, in arte Mameli, propone ai sempre più numerosi fan questo duetto con il chitarrista e cantautore romano, che ha sempre ammirato.

Com’è nato il singolo? Lo scorso giugno i due si incontrarono nella capitale e dopo una bella chiacchierata, Mario chiese un parere a Britti su brani inediti, ma incompleti, che stava scrivendo. Quando Alex sentì la traccia in oggetto, se ne innamorò, anche se a parer suo mancava la parte finale, così il giorno successivo gli fece avere il pezzo mancante e decisero di inciderla insieme.

Anche Quando Piove testo — Mameli • Alex Britti

Download su: Amazon – iTunes

Non mi fido più di te

dei tuoi occhiali da sole

delle tue paranoie

buone solo per farmi piangere, eh

e ora viaggio da solo

e sono arrivato al gelo

ed ho capito che voglio solo te, eh

tanto tu non ti offendi

tanto sai che mi prendi

che neanche Grace Kelly

pensami… anche quando piove.

[Insieme]

Siamo per strada

nei cartelli

sui palazzi

dentro i bar

siamo la notte

ubriachi

che non parlano mai

tu mi hai tolto le parole

senza usare le parole, sì.





Non mi fido più di te

quando parcheggi qua fuori

che prima ascolti Brunori

e poi il sabato sera sei così da-ance

tua madre me lo aveva detto

ma io guardavo più il letto

e adesso senza te dormo sul parquet, eh

noi che siamo dei pazzi

se te lo dico ti incaz*i

e dopo mi maltratti

pensami… anche quando piove.

[Insieme]

Siamo per strada

nei cartelli

sui palazzi

dentro i bar

siamo la notte

ubriachi

che non parlano mai

tu mi hai tolto le parole

senza usare le parole, sì

e tu mi hai tolto le parole

e senza usare le parole.

[Britti]

Quelle parole che danno fastidio

che vanno a segno però non in video

fatte di polvere, veleno e sale

che fanno bene anche quando fanno male

[Insieme]

parole dette di mattina

da te che sei il male e anche la medicina





[Britti]

e quando piano piano si fa sera

anche d’inverno sento l’odor di primavera

perché tu sei la mia vacanza

la lontananza non è distanza

perché sapere che ci sei

mi raddoppia la pazienza, pazienza

per ogni volta che io parto

le mie trasferte

ma adesso a casa ci sei tu

che mi aspetti a braccia aperte.

[Insieme]

Siamo per strada

nei cartelli

sui palazzi

dentro i bar

siamo la notte

ubriachi

che non parlano mai

tu mi hai tolto le parole

senza usare le parole, sì

e tu mi hai tolto le parole

senza usare le parole.





Ascolta su: