Amedeo Preziosi – Mai Più è il nuovo simpatico singolo contro gli hater

Amedeo Preziosi torna con Mai Più, simpaticissima canzone che definirei rap-dance, attraverso la quale l’ormai ex youtuber si scaglia contro gli hater: leggi il testo di questo brano.

In questo 2020, l’artista milanese classe 1996 ha rilasciato Range Rover e Libert City, quest’ultimo pubblicato il 10 luglio 2020; ha inoltre collaborato in ben due tracce di Musica Da Gistra Vol. 7, nello specifico in Sono arrivati i caramba e in Faccio La Brava con Cristina D’Avena.

Amedeo torna ora con questa scoppiettante canzone, scritta di suo pugno e prodotta da Matt Joe, fedele collaboratore di Dj Matrix, nella quale come detto, se la prende le persone che, anziché trovare la loro strada, ostruiscono quella degli altri, con quelle persone definite haters (odiatori, nemici, invidiosi) che sfogano tutta la loro frustrazione, in special modo sui social network, perché la violenza verbale e quindi psicologica, può alle volte far più male di quella fisica.

Non è un caso che questa release sia stata definita dall’artista “molto personale”, ma Preziosi a riguardo ha anche sostenuto che per quanto sia tutt’altro che semplice, nella vita bisogna sempre credere nella realizzazione dei propri sogni, come quello dell’artista, che ha deciso di puntare tutto nella musica, anche quando si ha tutti contro e non è rilevante che gli altri credano in te; la cosa essenziale è che sia tu a crederci.

Testo Mai Più di Amedeo Preziosi





[Strofa 1]

Ciao, sono Ame e non ho mai fatto la fame

Non devo dir minchiate per vendere qualche disco

Sono dove sono senza aver mai fatto un talent

Almeno sarò un po’ meno sfigato se fallisco

Non posso dire “a” perché vengo dal Web

E qua si sa come va, col senno di poi

Diranno “tanto si sapeva già, che trash”

Ma sarà bella la mer*a che vi ascoltate voi

C’è chi, poi, dice “tu non puoi”

Però poi c’è chi può e chi non può e tu non puoi anche se vuoi

Hai il cul*tto stretto, se vuoi che smetto

Ma ci scometto che non avrai capito un ca**o di ciò che ho detto

Sono diretto, come l’anestesia

Mi permetto di dire un po’ la mia

Non sono affetto, giuro, da nessuna strana malattia

Ma, se balbetto, sa-sa-sarà colpa della frenesia

Loro dicono non posso farlo, ma me ne sbatto

Qua il dado è tratto, dato di fatto che l’avrei fatto

Tanto scarso quanto adatto, facciamo un patto

Dai, che ad un tratto, ti batto (via!)

Sono del segno del toro, uomo: non perdono

Mi emoziono e stono sopra a questo suono sottotono

Sai chi sono? Un disco d’oro senza radiopromo

Senti il coro quando passo in Corso Como

Foto manco fossi in Duomo (ahahahahah)

[Ritornello]

Non mi frega un ca**o di quello che pensi tu

Scemo, torna a fare il babbo tra i commenti su YouTube

Chi sta zitto a capo basso pecca sempre di virtù

Io non taccio, parto a razzo e non mi fermerò mai più

Mai più, mai più

Mai più, mai più





[Strofa 2]

Disso tutti quanti, almeno la foga si aumenta

Faccio il vago così poi nessuno si lamenta

La metà di questa scena ha ancora addosso la placenta

Chi non ha nulla ostenta le cose che si inventa

Questo ambiente, giuro, ancora non lo concepisco

Non capisco un Cristo di quello che dite

Della gang di ‘sto cash, le borsette di Chanel

Volete fare i gangster ma mi sembrate delle fighe

Le armi finte le avete vinte alle bancarelle

Dietro alle quinte sembrate bimbe con le bretelle

Le caramelle, mai preso quattro sberle

Le vostre vite super-danger vorrei vederle

Ho perso il conto di quante volte son risorto

O Dio mi vuole bene, o mi vuole morto

E se mi vedi per strada che cammino storto

Fatti due domande, scemo, che ti rispondo. (allora!)

Mi hanno messo sotto e il giorno dopo ero sul palco a Roma

Schiantati in un muro a 250 all’ora

Lanciati dalla finestra della tua fo**uta scuola

Se facessi la mia vita, dureresti tipo un’ora

Tutte le ca**ate, frate, le ho sempre pagate:

Non incolpo mai nessuno se non me stesso

Avete una creatività da invidia per ciò che inventate

Tutte ste stron*ate non le fate manco al cesso

[Ritornello]

Non mi frega un ca**o di quello che pensi tu

Scemo, torna a fare il babbo tra i commenti su YouTube

Chi sta zitto a capo basso pecca sempre di virtù

Io non taccio, parto a razzo e non mi fermerò mai più

Mai più, mai più

Mai più, mai più