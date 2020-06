Dj Matrix, Cristina D’avena & Amedeo Preziosi – Faccio La Brava: audio e testo della nuova canzone

Faccio La Brava è una simpatica canzone di Dj Matrix con voci di Cristina D’avena & Amedeo Preziosi, rilasciata il 5 giugno 2020 come secondo anticipo di Musica da giostra vol. 7, che vedrà la luce il successivo 19 giugno.

Il testo e l’audio di questo brano prodotto da Matt Joe e scritto e composto da Matteo Schiavo, aka Dj Matrix, Giulio Filotto e Matteo Giometto, che arriva dopo lo strepitoso successo di Courmayeur, con voci di Carolina Marquez & Ludwig e produzione di Gabry Ponte.

Il settimo capitolo di Musica Da Giostra, racchiuderà 21 tracce e tra gli ospiti vi saranno anche iPantellas nella traccia d’apertura “Divano marittima”. Il popolare youtuber Amedeo Preziosi sarà protagonista in due ulteriori tracks, vale a dire in “Non sono bello ma spacco” e in “Sono arrivati i caramba”.

Il brano in oggetto, che racconta in chiave ironica la storia di una ragazza che rassicura il fidanzato molto geloso, è il mix perfetto tra la musica dance anni ’90 e quella di oggi. E’ la prima volta che la regina delle sigle dei cartoni animati si cimenta in un brano pop/dance.

Testo Faccio La Brava — DJ Matrix • Cristina D’avena • Amedeo Preziosi

Nota: il brano viene interamente interpretato da Cristina ad eccezione della seconda strofa.

[1a Strofa]

C’è la mia amica già sotto casa

Devo lasciarti perché sto ancora in pigiama

Faremo tardi, tu non pensarci

Lo sai che ti amo e di me puoi fidarti

[Rit.]

Ti giuro stasera faccio la brava

Non preoccuparti se non torno a casa

Tra le mie amiche sono la più sana

Non ero io in quella storia

In giro c’è una mia sosia

(Ti giuro stasera)

[2a Strofa: Amedeo Preziosi]

Ok, vorrei, ma non so se mi fido

Porta pure il mio amico, te lo lascio in affido

Poi rivedi il tuo ex e torna a fare il nido

Mi ricordo che tipo, dimmi dove che arrivo

Lascia le tue amiche sole in pista

Forse sembrerò un po’ maschilista

Bevi poco e scusa se so’ in fissa

Ma conosco bene quel barista





[C. D’Avena]

Ma tu lo sai che amo ballare

Tranquillo amore, devi farti meno pare

[Amedeo Preziosi]

Se bevi troppo come finirà

[C. D’Avena]

Non preoccuparti non succederà

[Rit.]

Ti giuro stasera faccio la brava

Non preoccuparti se non torno a casa

Tra le mie amiche sono la più sana

Non ero io in quella storia

In giro c’è una mia sosia

(Ti giuro stasera)

[Break Strumentale]

[Rit.]

Ti giuro stasera faccio la brava

Non preoccuparti se non torno a casa

Tra le mie amiche sono la più sana

Non ero io in quella storia

In giro c’è una mia sosia

[Ponte]

Fidati di me

Lo sai che non potrei

Farti niente di male

Anzi che c’è di male

Sono lontana ma penso a te

[Rit.]

Ti giuro stasera faccio la brava

Non preoccuparti se non torno a casa

Tra le mie amiche sono la più sana

Non ero io in quella storia

In giro c’è una mia sosia

(Ti giuro stasera)





