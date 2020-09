GionnyScandal – Buonanotte è la nuova dolcissima canzone (testo)

Buonanotte, singolo del rapper GionnyScandal, è una gradevole, romantica e dolce canzone che sta letteralmente facendo innamorare le fan dell’artista di Pisticci classe 1991. Il testo.

Dopo i successi di Se ci sei tu, uscito a metà febbraio, e di Pesca, pubblicato a fine maggio, l’artista torna con questa canzone, come sempre scritta di suo pugno e prodotta dal fedele collaboratore Samuel Aureliano Trotta, alias Sam Lover.

In questa release, Gionata canta, facendo uso di parole veramente dolcissime e quindi completamente prive di rabbia, il triste stato d’animo di chi sente la mancanza della persona amata ed alla quale è molto legato, perché questa relazione è purtroppo ormai giunta al capolinea. Come recita una riga della seconda strofa, questa persona rappresenta la malattia e la cura del protagonista.

Questo pezzo “nasce nelle sere malinconiche in cui mi ero lasciato con la mia ragazza e non potendole più augurare la buonanotte, al fine di colmare il vuoto, ho sentito l’esigenza di sfogarmi attraverso la scrittura di questa canzone, che rappresenta tutto quello che non ho mai avuto il coraggio di dirle” ha dichiarato Ruggieri.

Buonanotte GionnyScandal testo

Download su: Amazon – Ascolta su: Apple Music

[Intro]

Ehi, so che non mi vuoi sentire ma… volevo dirti questo

[Strofa 1]

Mi ero promesso di non affezionarmi

e invece poi con te ho perso la testa

mi son dimenticato di dimenticarti

ti ho vista in giro e tu sei sempre più bella

hai detto che stare lontani poi ci avrebbe fatto meglio

e invece a quanto pare stiamo soffrendo lo stesso

tu che avevi paura di perdermi

e alla fine sono io che ti ho perso

Scusami se ho bisogno che

tu abbia un po’ bisogno di me

e io non sono un granché

e tu sei più di un Cartier





[Pre-Ritornello]

Io pensavo fosse per sempre

te lo giuro su mia madre

ma di noi non è rimasto niente

tranne qualche foto nel cellulare

[Ritornello]

Buonanotte amore mio anche se ora

starai dormendo e non so se sei da sola

e ‘sto cuscino faccio finta che sia te

che mi dici “sono qui, ti amo ancora”

milioni di persone, nessuno come te

e sta canzone la odio, mi ricorda te

fuori è bellissimo solo se mi prometti

che verrai a prendermi dove ci siamo persi, yeh

[Strofa 2]

Eravamo belli perché siamo strani

sembrava ci piacesse farci del male

così vicini ma così lontani

ci siamo rotti e non ci siamo riparati

e vorrei metterti un cerotto sul cuore

ma sono bravo solo a fare canzoni

perché quello che eravamo noi la gente non lo sa

e non posso spiegarlo a parole

tu che sei la malattia e la cura

io che piango anche se sono un ragazzo

so già che come te non troverò nessuna

devo dimenticarti come le mie password

[Pre-Ritornello]

Pensavo fosse per sempre

te lo giuro su mia madre

ma di noi non è rimasto niente

tranne qualche foto nel cellulare

[Ritornello]

Buonanotte amore mio anche se ora

starai dormendo e non so se sei da sola

e ‘sto cuscino faccio finta che sia te

che mi dici “sono qui, ti amo ancora”

milioni di persone, nessuno come te

e sta canzone la odio, mi ricorda te

fuori è bellissimo solo se mi prometti

che verrai a prendermi dove ci siamo persi, yeh





[Ponte]

E adesso

sei nella lista delle cose che ho perso

e proverò a ricominciare ma è diverso

tu eri il motivo per il quale sorridevo così spesso (spesso)

e adesso

sei nella lista delle cose che ho perso

e proverò a ricominciare ma è diverso

tu eri il motivo per il quale sorridevo così spesso, yeh, yeh, yeh

[Conclusione]

Milioni di persone, nessuna come te

e sta canzone la odio, mi ricorda te

fuori è bellissimo solo se mi prometti

che verrai a prendermi dove ci siamo persi

buonanotte anche a te





Ascolta su: