Sono arrivati i caramba – Dj Matrix, Matt Joe & Amedeo Preziosi: audio e testo del nuovo travolgente brano

In Sono arrivati i caramba, seconda traccia contenuta in Musica Da Giostra Vol. 7 di Dj Matrix & Matt Joe, è Amedeo Preziosi il protagonista con una performance che devo dire, è niente male. Ascolta il nuovo brano.

Il testo di questa simpatica e coinvolgente canzone, che sta letteralmente entusiasmando i fan dei producers e dell’ormai ex youtuber, che ha deciso di puntare tutto sulla musica, sua grandissima passione.

Nell’ottavo capitolo della compilation, Matteo Schiavo, aka Dj Matrix, ha deciso di dargli molto spazio, riservandogli ben tre delle ventuno tracce del progetto. In “Faccio la brava”, uno dei due anticipi del disco, Amedeo ha addirittura avuto l’onore di duettare con la regina delle sigla dei cartoni animati, sua maestà Cristina D’Avena.

Testo Sono arrivati i caramba

Rolex tarocco, mille contanti

Cinque volanti poco più avanti

Posto di blocco, qua sono caxxi

Fai il disinvolto, spegni gli abbaglianti

So che finiva così, mamma guarda: sono sono al TG

Abbassa l’impianto di dieci diviso, sommersi da bocce di gin

I lampeggianti blu in lontananza

E temo proprio che non sia un’ambulanza





Sono arrivati i caramba

Nascondi bene la ganja

Sgami dentro Il gilet

Tu lascia parlare me

La situa non è un granché

Tu butta tutto perché

Sono arrivati i caramba (uh-oh-oh-oh)

Ma manteniamo la calma (uh-oh-oh-oh)

Sono arrivati i caramba (uh-oh-oh-oh-oh)

Sono arrivati i caramba (uh-oh-oh-oh-oh)

Sono arrivati i caramba

Tutte le sere lo stesso dramma

Non esco più se in giro c’è l’arma

Saltano tutti i piani in programma

Raga che sbatti, ci sono i caramba

Sabato sera non ho piu la testa

Passa un’alfa nera e finisce la festa

Sul più bello, che coincidenza

Arrivano in trenta di prepotenza

Guarda laggiù, quel tizio quanta eleganza

Sposto lo sguardo su e vedo un cappello con su sopra una fiamma

Sono arrivati i caramba

Ho il mezzo senza la targa

Ho perso sei mesi fa

La carta d’identità

Fermano tutti in città

Chissà come finirà

Sono arrivati i caramba (uh-oh-oh-oh)

Mo chi la sente mia mamma (uh-oh-oh-oh)

Sono arrivati i caramba (uh-oh-oh-oh-oh)

Sono arrivati i caramba (uh-oh-oh-oh-oh)

Sono arrivati i caramba





