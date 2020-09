Guesan & IZI – Babadook: testo della canzone

Venerdì è uscito Nuwanda, terzo lavoro del rapper genovese Guesan, e Babadook è la terza traccia del progetto, impreziosita dalla voce del collega IZI. Il testo.

Il rapper classe ‘94, Walter Macrillo, aka Guesan, e il più illustre collega piemontese, hanno scritto e interpretato questa canzone, la cui produzione è stata curata dal bolognese Davide Ice, al secolo Davide Melacca. E nel finale, non manca una citazione al rapper 1727wrldstar, quello che dice sempre “fratellino”.

Testo Babadook IZI e Guesan

Brrr, questa, Izi, get and what a fucking Ice





[Guesan]

Sono il top, ma da tempo immemore

Il tempo delle pecore

Oggi andate a tempo con le regole

Vi comprate i libri per le mensole

Mica viceversa mentre il vice versa verde ver

Molto bene, io faccio le tele mentre tu guardi la tele

Io morirò infelice, tu infedele

Illuminavo casa soltanto con le candele

Poi mi sono illuminato e dissi: “sarà il mio mestiere”

Io sono di strada perché casa non mi piace

Assurdo che in entrambe ho visto le stesse minacce

Vedo la tristezza dentro gli occhi e nelle facce

Perché vivere sta vita, fra’, richiede troppo budget

Pausa, prenderò una pausa

Solo quando muoio per la causa

Nei fili della [?]

Questa scena è falsa

Come una tro*a che alza

Tutti pregano il mio saldo

Perché sanno che li salva

Nella mia zona c’è il mio nome a tutti gli angoli

Vivo da poeta in mezzo ai pascoli

Il cielo è sempre azzurro come la maglia del Napoli

I miei amici con il fumo hanno imparato a fare i calcoli

Vengo dove i soldi più che mezzo sono ostacoli

È buffo che chi gioca all’enalotto poi chi crede nei miracoli

E tu vuoi la trappola, i trampoli, i Trump

Una tavola con tanti tentacoli, io no

Io no (io no, io no)

Io no (io no, io no)

Io no (io no, io no)

[IZI]

Schiaccio semi di papavero ed ho il pavero al collo

Semini col diavolo i semi della discordia

[?] tu mi mimi ma non ce la fai

Easy money bro, tu mi citi ma c’ho il copyright

Sto con Walterino fin da quando il circolino era pieno

Noi attingiamo dal divino perché il vino era aceto

Io non giudico chi giudica, chi giudica se stesso

Siamo gli unici a pensare a delle cose con un senso

Ho scritto in memore, considerevole

Tu non sai un ca**o, sono un pazzo senza regole

Se siamo in tanti, manicomio senza tegole

Non temo a te, ma a te faccio il mio nome, onorevole

La mia vita è come nemo, leva la, vou le va [?], stai con me, sei di troppo

Come fai che ho bisogno di te? Si, lo so, mi prosciughi da tutta la notte

Porto cogo che ho il tattoo sopra le nocche

Perciò che ti ricordi chi siamo se prendi botte

Io sono cocco tagliata, sono il mio organo

E sto pazzo come Morgan, sperando che io risorga ancora

Quando faccio so che faccio la storia

Perché sto con la bandana giù al porto da tempo

Quando rappo, frate, vedi l’aurora

Che la tipa che mi ciulo, mi porta a braccetto





E tu vuoi la trappola, i trampoli, i Trump

Una tavola con tanti tentacoli, io no

Io no

Io no

Io no

Fratellino, ho sfonnato tuttò fratellì, ho sfonnato tuttò fratellì, ho sfonnato tuttò fratellì

E allora qual è il problema, qual è il problema fratellino!