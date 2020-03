Amedeo Preziosi – Range Rover: ascolta e leggi il testo del singolo

Rilasciato venerdì 13 marzo 2020 via Newtopia, Range Rover è un singolo dello youtuber Amedeo Preziosi, prodotto da Matteo Schiavo, in arte Dj Matrix, che ha anche scritto il testo con la collaborazione di Matteo Giometto, in arte Matt Joe. Ascolta il brano.

E’ veramente molto gradevole la nuova canzone di questo ragazzo milanese classe 1996, che non ha mani nascosto la sua grande passione per la musica. Il brano vede ancora la firma di Dj Matrix, già al lavoro per lui in “Delirio” (quasi 8,5 milioni di views e oltre 2 milioni di streaming su Spotify), nel tormentone “Anche se non trappo” e in “Scusate per il Disagio” (Disco D’Oro, 29,5 milioni di views e oltre 7 milioni di streaming).

Riguardo questo contagioso pezzo, che sta facendo impazzire il web, Amedeo si è così pronunciato: “è il singolo di cui vado più fiero, una valvola di sfogo con sonorità pungenti e aggressive. Racconta il mio carattere, che si rispecchia molto in quello di un suv; deciso, agguerrito, che nonostante la salita e il percorso accidentato, ingrana la marcia giusta e non si ferma davanti a nulla“.

Amedeo Preziosi – Range Rover testo

Sotto il cu*o duecentocinquantamila cavalli

schiaccio te e ai tuoi compagni, fammi parcheggiare, ca**o parli?

sgommo come in pista ma davanti al Just Cavalli

becco il vigile e mi fischia ma non posso farci… niente

rate da pagare, ho già l’affitto al mare

di una casa grossa come il quirinale

ho preso l’autovelox a duecento all’ora in statale

scende lo sbirro e mi chiede se gliela faccio provare

lo sai che la mia macchina è un po’ come la tua tipa

anche se ciuccia un botto non si ferma mica

sale sempre dappertutto e non fa mai fatica, né in salita

se ti passa affianco pensi: “mich*a, ma che fi*a!”

Penseresti: “l’ho rubata” se mi conoscessi

potrei comprarmene un’altra se solo volessi

tu parli sempre di soldi come se li avessi

questa spinge come un toro corre più di Messi

Tu che ridevi della mia Fiat Punto del 99

brum brum, vuoi salire sul Range Rover

senti tuoni in strada anche se dal cielo non piove

brum brum, vuoi salire sul Range Rover

il direttore della banca se lo chiamo si commuove

brum brum, vuoi salire sul Range Rover

io sforno solo hit e tu ci fai sopra le cover

ci fai sopra le cover (ci fai sopra le cover)

Vuoi salire sul mio Range Rover?

Vuoi salire sul mio Range Rover?

Vuoi salire sul mio Range Rover?

Vuoi salire sul mio Range Rover?





Tutti che fanno i Pitbull ma sembrate dei Maltesi

per scrivere un mio pezzo vi ci voglion nove mesi

sono nato qui ma odio tutti i fighetti milanesi

giran con la Jeep e indossano solo falsi cinesi

ho milioni di seguaci, non arrivo da Sanremo

prendo il mezzo e lo parcheggio sui binari del treno

me ne sbatto faccio come Maradona e non mi alleno

non mi fermo manco morto, non ricordo neanche dove è il freno

Mettetevi in fila vi do uno schiaffo ciascuno

vi metto sotto tutti coi miei cerchi da ventuno

vuoi far l’americano ma sei nato a Belluno

dici che ogni anno è il tuo anno, poi non ti caga nessuno

ho preso male in tangenziale senza la benzina

corro come gli Hogan black e scanno più di prima

ho due polmoni d’acciaio senza dopping ed efedrina

a te ti sento cantare mi sale l’autostima

Tu che ridevi della mia Fiat Punto del 99

brum brum, vuoi salire sul Range Rover

senti tuoni in strada anche se dal cielo non piove

brum brum, vuoi salire sul Range Rover

il direttore della banca se lo chiamo si commuove

brum brum, vuoi salire sul Range Rover

io sforno solo hit e tu ci fai sopra le cover

ci fai sopra le cover (cover)

Vuoi salire sul mio Range Rover?

Vuoi salire sul mio Range Rover?

Vuoi salire sul mio Range Rover?

Vuoi salire sul mio Range Rover?





Se mi impantano me la cavo, non mi servono rinforzi

ho la guida assistita e pure i sensori per gli stron*i

ho avuto più incidenti di Johnny fottuto Noxy

e se io sarei una macchina, scusa, volevo dire fossi

sbaglio i congiuntivi come i tronisti in tv

se io fossi una macchina di sicuro sarei questo suv

brucio tutti come il sole, che sia estate o che sia inverno

ho i sedili riscaldati pure quando non li accendo

Tu che ridevi della mia Fiat Punto del 99

brum brum, vuoi salire sul Range Rover

senti tuoni in strada anche se dal cielo non piove

brum brum, vuoi salire sul Range Rover

il direttore della banca se lo chiamo si commuove

brum brum, vuoi salire sul Range Rover

io sforno solo hit e tu ci fai sopra le cover

ci fai sopra le cover





