Amedeo Preziosi – Liberty City: ascolta il nuovo singolo

Rilasciato il 10 luglio 2020 per Newtopia, Liberty City è un singolo dello youtuber e cantante Amedeo Preziosi, prodotto da Giulio Filotto & DJ Matrix. Il testo e l’audio.

Dopo Range Rover, brano uscito il precedente 13 marzo, quando il lockdown era da poco iniziato, il milanese classe 1996, che ha ormai deciso di puntare tutto sulla musica, torna con questa coinvolgente, solare e spensierata canzone, un inno della riscoperta della bellezza del nostro paese.

Il brano è stato concepito in piena quarantena, ma fortunatamente quel bruttissimo periodo sembra ormai alle spalle ed è ora di vacanze, di mare e sole, di concederci qualche giorno di relax sotto all’ombrellone, ma in Italia ovviamente, perché il nostro paese è meraviglioso e non ha nulla da invidiare a nessuno.

Per la cronaca, come si evince anche dalla copertina, il titolo di questo pezzo è ispirato a quella città fittizia, caricatura di New York City, creata negli studi della Rockstar Games e utilizzata in diversi capitoli della serie di videogames Grand Theft Auto.

Testo Liberty City di Amedeo Preziosi

[1a Strofa]

Eravamo sempre in viaggio ed era un bel casino

Ora giri con le pare come avessi dietro un chilo

Tu te ne volavi ovunque manco fossi Spyro

Chiuso in casa come Jesse Pinkman nel camino

Faccio un giro di perlustrazione, non so dove

Sali sul Range Rover, già pensavi alle ferie su Giove

Ma st’estate voglio party con persone nuove

Senza andare altrove, da qui nessuno si muove

Voglio una piscina sul Duomo di Milano

Voglio andare in cima all’Etna ed abbrozzarmi sul vulcano

Voglio ricordare a tutti quanta roba figa abbiamo

E non importa dove andiamo (seh!)





[Rit.]

Questa città è fissa dimora

Ibiza è qua in meno di un’ora

Bogotà col fuso di Roma

Sembra il porto di Baltimora

Spiagge e lidi tutti riuniti

After e party senza inviti

Siamo ovunque ma non siamo mai partiti

Rimaniamo a Liberty City

Rimaniamo a Liberty City

[2a Strofa]

Tutti in riva al mare sulle spiagge di Amalfi

Da Gallipoli a Tropez, sembra di stare ai Caraibi

Tu sognavi l’Himalaya ma qui abbiamo le Alpi

Se Lignano Sabbiadoro va trattata coi guanti

Lo stivale ti sta stretto ma alla fine non lo cambi

Perché essendo Gucci e Prada farà sempre invidia agli altri

Questi sfottono come se fossimo noi quelli strani

Ed ogni estate abbiamo spiagge piene tranne d’italiani

Di quanto fosse bello prima non ce ne dimentichiamo

Ora che ci siamo dentro, quanto è figo l’idroscalo

Siamo dappertutto ovunque, noi vogliamo

Senza muoverci mai dal divano

[Rit.]

Questa città è fissa dimora

Ibiza è qua in meno di un’ora

Bogotà col fuso di Roma

Sembra il porto di Baltimora

Spiagge e lidi tutti riuniti

After party senza inviti

Siamo ovunque ma non siamo mai partiti

Rimaniamo a Liberty City

Rimaniamo a Liberty City





[Ponte]

E lo sai cosa c’è

Quando l’aeroporto è fermo noi voliamo anche se

Non ci fanno entrare in disco noi balliamo

Siamo in un privé

Senza braccialetto e timbro sulla mano

E capiremo che non ci importa perché tanto lo sognamo

(non ci importa perché tanto lo sognamo)

[Rit.]

Questa città è fissa dimora

Ibiza è qua in meno di un’ora

Bogotà col fuso di Roma

Sembra il porto di Baltimora

Spiagge e lidi tutti riuniti

After party senza inviti

Siamo ovunque ma non siamo mai partiti

Rimaniamo a Liberty City

Rimaniamo a Liberty City





