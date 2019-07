Levante – Magmamemoria è il nuovo album: titoli delle canzoni e data d’uscita

Magmamemoria è il nuovo nonché quarto album in studio della cantautrice siciliana Levante, che ha già una copertina, una tracklist e una data d’uscita e che è già disponibile in pre-order nel formato CD e in download digitale. I titoli delle canzoni.

Il 4 ottobre 2019 esce via Parlophone/Warner Music Italy l’atteso disco di Claudia Lagona, successore di “Nel caos di stanze stupefacenti”, ultima fortunata fatica discografica rilasciata il 7 aprile 2017 esordendo in seconda posizione nella classifica dei dischi più venduti in Italia.

Sono tredici le tracce inedite che compongono il progetto, il primo dopo il passaggio da Carosello Records a Warner Music Italia, un lavoro al momento anticipato da “Andrà Tutto Bene” (uscito lo scorso 5 aprile) e “Lo Stretto Necessario” (disponibile dal 28 giugno), inciso con l’amica e collega Carmen Consoli.

Le parole della cantante riguardo la quarta era discografica, iniziata piuttosto bene con i singoli, in special modo il secondo estratto che sta andando molto forte nelle classifiche:





Magmamemoria tracklist (Levante album 2019)

Magmamemoria Andrà tutto bene Bravi tutti voi Regno animale Reali Questa è l’ultima volta che ti dimentico Se non ti vedo non esisti Il giorno prima del giorno dell’inizio non ha mai avuto fine Saturno Rancore Lo stretto necessario (con Carmen Consoli) Antonio Arcano 13