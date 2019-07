J. Balvin & Bad Bunny – LA CANCIÓN: audio, testo e traduzione del nuovo brano

LA CANCIÓN è la quinta traccia racchiusa in Oasis, primo album collaborativo di J. Balvin e Bad Bunny, pubblicato il 28 giugno 2019: Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta il brano.

Se in Que Pretendes, primo singolo estratto dal progetto, il duo non riservava parole carine nei confronti di una ragazza che non sembrava rassegnarsi alla fine della relazione, qui invece i due artisti hanno nostalgia di una ex fiamma, che hanno ricominciato a pensare ascoltando una canzone speciale, che ricorda momenti speciali vissuti con questa persona.

La Cancion testo e traduzione – J Balvin e Bad Bunny

[Intro: Bad Bunny]

Yeh, yeh, yeh

[Estribillo: Bunny]

Pensaba que te había olvida’o, eh

Pero pusieron la canción, eh, eh, eh

Que cantamo’ bien borracho’

Que bailamo’ bien borracho’

Nos besamo’ bien borracho’ los dos

Pensaba que te había olvida’o, eh

Pero pusieron la canción, eh, eh, eh

Que cantamo’ bien borracho’

Que bailamo’ bien borracho’

Nos besamo’ bien borracho’ los dos

Pensaba que te había olvida’o

Pensavo di averti dimenticata, eh

Ma hanno messo quella canzone, eh, eh, eh

Che cantavamo quando eravamo ubriachi

Che ballavamo quando eravamo ubriachi

Ci baciavamo completamente ubriachi

Pensavo di averti dimenticata, eh

Ma hanno messo quella canzone, eh, eh, eh

Che cantavamo quando eravamo ubriachi

Che ballavamo quando eravamo ubriachi

Ci baciavamo completamente ubriachi

Pensavo di averti dimenticata

[Verso 1: J. Balvin]

Justo cuando creía

Que por comerme a do’ o diez, te olvidaría’ (Yeh)

Cogí un respiro y me salí de la vía

Y como un pendejo, no sabía lo que hacía

Nunca lo superé, nunca te superé (No; no)

Hasta me aprendí to’a la’ balada’ en inglé’ (Yeh)

Respiré y conté hasta tres (Uno, dos, tres)

Ere’ la fantasía oscura de Kanye West, bebé, ey

Hace tiempo lo barato me salió caro (Yih)

Yo sólo twitteo, bala’ loca’ disparo (Yih)

¿Cómo olvidar la bellaquera en el carro?

¿A que guió solo?

Proprio quando credevo

Che facendo l’amore con altre, mi sarei dimenticato di te (Yeh)

Ho fatto un bel respiro e sono uscito di strada

E come un idiota, non sapevo cosa stavo facendo

Non ho mai superato quella storia, non ti ho mai dimenticata (No, no)

Ho anche imparato tutte le ballate in inglese (Yeh)

Ho respirato e contato fino a tre (uno, due, tre)

Sei “Dark Fantasy” di Kanye West, piccola, ehi

Da tempo il prezzo che ho pagato è diventato troppo alto (Yih)

Ho appena twittato, colpi di proiettili folli (Yih)

Come dimenticare le volte in cui facevamo sesso in macchina?

¿A que guió solo?

[Estribillo: Balvin]

Pensaba que te había’ olvida’o (Pero no), yeh

Pero pusieron la canción, yeh, yeh

Que cantamos bien borrachos

Que bailamo’ bien borrachos

Nos besamo’ bien borracho’ lo’ dos

Pensaba que te había’ olvida’o, eh

Pero pusieron la canción, yeh, yeh

Pensavo di averti dimenticata (invece no), sì

Ma hanno messo la canzone, yeh, yeh

Che cantavamo quando eravamo ubriachi

Che ballavamo quando eravamo ubriachi

Ci baciavamo completamente ubriachi

Pensavo di averti dimenticata, huh

Ma hanno messo quella canzone, yeh, yeh

[Bunny]

Que cantamo’ bien borracho’

Que bailamo’ bien borracho’

Nos besamo’ bien borracho’ los dos, ey, ey





Che cantavamo quando eravamo ubriachi

Che ballavamo quando eravamo ubriachi

Ci baciavamo completamente ubriachi, ehi, ehi

[Verso 2: Bunny]

Y hace tiempo que no venía’ a mi cabeza

Pero ya van pa’l de cerveza’

Y me acordé de cómo tú me besa’

De to’ lo’ polvo’ encima ‘e la mesa

Y en el carro, la playa, y el motel

En casa de tu pa’i, cuando yo te iba a ver

Las vece’ que tu ma’i no’ llegó a coger

Tú brincando moja’íta, sudando Chanel

Yo sé que lo nuestro e’ cosa de ayer

Y me pone contento que te va bien con él

Yo ni te extrañaba ni te quería ver

Pero pusieron la canción que te gustaba poner

Y me acordé de ti, cuando me hiciste feliz

Se acabó, pues, me fui, ey

Yo mismo me río de mí porque

Ed è da un po’ che non venivi nei miei pensieri

Ma ho già bevuto un paio di birre

E mi sono ricordato di come mi baciavi

Di tutti gli orgasmi sul tavolo

E in macchina, in spiaggia e nel motel

A casa di tuo padre, quando venivo da te

Le volte in cui tua madre ci beccava a fare l’amore

Tu che saltellavi bagnata addosso a me, sudando Chanel

So che quello che c’era tra noi riguarda solo il passato

E mi rende felice che tu stia bene con lui

Non mi manchi né voglio vederti

Ma hanno messo la canzone che ti piaceva ascoltare

E mi sono ricordato di te, quando mi rendevi felice

È finita, perché, me ne sono andato, hey

Rido di me stesso perché

[Estribillo: Balvin]

Pensaba que te había’ olvida’o, eh

Pero pusieron la canción, yeh, yeh

Que cantamos bien borrachos

Que bailamo’ bien borrachos

Nos besamo’ bien borracho’ lo’ do’

Pensavo di averti dimenticata, huh

Ma hanno messo quella canzone, yeh, yeh

Che cantavamo quando eravamo ubriachi

Che ballavamo quando eravamo ubriachi

Ci baciavamo completamente ubriachi

[Interludio Instrumental]





[Outro: Bunny]

Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto, eh

Pero te soñé despierto, ey

Hoy salí pa’ la calle suelto

Sin sentimiento’, el corazón desierto

E io che pensavo che il tuo nome fosse cancellato, huh

Ma ti ho sognata ad occhi aperti, ehi

Oggi sono andato per strada senza preoccupazioni

Senza sentimenti, con il cuore vuoto

[Balvin]

Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto

Pero te soñé despierto

Hoy salí pa’ la calle suelto

Sin sentimiento’, el corazón desierto

E io che pensavo che il tuo nome fosse morto

Ma ti ho sognata ad occhi aperti

Oggi sono andato per strada senza preoccupazioni

Senza sentimenti, con il cuore vuoto





