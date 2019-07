Machete Mixtape vol 4: info e titoli canzoni album in uscita

Il 5 luglio 2019 esce in digitale Machete Mixtape 4, atteso quarto volume della crew nata a Olbia nel 2010 e trasferitasi a Milano nel 2012. Dal successivo 9 luglio sarà invece disponibile il CD. I titoli delle canzoni.

Anche in questo quarto volume c’è molto Salmo, al secolo Maurizio Pisciottu, e non poteva essere altrimenti visto che è uno dei fondatori e dei trascinatori della Machete Empire Records. Oltre che nei panni di rapper, qui l’artista di Olbia ha anche prodotto alcune tracce e non solo, perché vanta anche la direzione artistica (insieme a Slait e Low Kidd) ed esecutiva (con Slait e Hell Raton).

Gli altri produttori sono Sick Luke, tha Supreme, Crookers & Nic Sarno, Low Kidd, Mace, Strage, Dade, Kanesh e Young Miles.





E i rapper protagonisti? Lazza (membro della label “sorella” 333 Mob (fondata da Low Kidd e Slait), Hell Raton, Nitro, Jack The Smoker, Beba, Fabri Fibra, Massimo Pericolo, Tedua, Tha Supreme, Dani Faiv, Shiva, Jack The Smoker, Ghali, Sick Luke, Gemitaiz, Izi e Marracash.

Machete Mixtape 4 tracklist

Lo trovi su Amazon: Audio CD – Download su iTunes – IBS.

Bud Spencer – Salmo & Lazza (prod. Dade – Low Kidd – Salmo) 1:51 Gang! – Salmo & Hell Raton (prod. Strage) 2:42 Yoshi – Dani Faiv & Tha Supreme (feat. Fabri Fibra) [prod. Strage] 3:31 Ho Paura DI Uscire 2 – Salmo & Lazza (prod. Mace) 2:57 Marylean – Salmo & Nitro (feat. Marracash) [prod. Low Kidd] 2:24 Io Puo’ – Jack The Smoker & Beba (feat. Salmo) [prod. Low Kidd] 2:55 Star Wars – Fabri Fibra & Massimo Pericolo (prod. Young Miles – Crookers x Nic Sarno) 3:28 No Way – Tedua & Tha Supreme (feat. Nitro) [prod. Low Kidd] 3:38 Sugar – Salmo & Lazza (prod. Low Kidd – Salmo) 2:40 Doppiogang – Tha Supreme (prod. tha Supreme) 1:23 Fqcmp – Dani Faiv & Nitro (feat. Salmo) [prod. Low Kidd] 3:01

Walter Walzer – Dani Faiv & Shiva (prod. Salmo) 1:58 Ken Shiro – Nitro (prod. tha Supreme) 1:29 skit FREESTYLE – Jack The Smoker & Nitro (prod. Strage) 2:11 Orange Gulf – Dani Faiv & Salmo (feat. Jack the Smoker) [prod. Salmo] 2:50 Goku – Ghali & Sick Luke (prod. Sick Luke) 1:27 Machete Bo$$ – Dani Faiv & Jack The Smoker (feat. Nitro) [prod. Kanesh] 2:29 Mammastomale – Gemitaiz & Izi (feat. Salmo) [prod. Dade] 2:34