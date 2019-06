Levante & Carmen Consoli – Lo stretto necessario: audio e testo della nuova canzone

Levante e Carmen Consoli duettano sulle note del nuovo singolo Lo stretto Necessario, disponibile anche in radio dal 28 giugno 2019 via Parlophone/Warner Music Italy. Leggi il testo (autori: Dimartino, Colapesce e Levante) e ascolta il brano.

Dopo Andrà Tutto Bene, pubblicato lo scorso 5 aprile, la cantautrice siciliana ha reso disponibile il secondo assaggio del quarto album in studio Magmamemoria, che vedrà la luce il prossimo autunno, presumibilmente il 4 ottobre. Il disco di inediti farà seguito al fortunato “Nel caos di stanze stupefacenti”, che debuttò in seconda posizione nella classifica relativa agli album più venduti nella penisola.

Le due colleghe siciliane hanno dato vita a questo incantevole duetto, che porta le grandi firme del palermitano Antonio Dimartino e del siracusano Lorenzo Urciullo, aka Colapesce. C’è quindi veramente tanta Sicilia in questa perla di canzone, una poesia nella quale le loro voci si fondono alla perfezione.

Lo stretto necessario testo Levante e Carmen Consoli

Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah

Oh-ohoh

Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah

[Levante]

Cade giù dal sole un raggio pieno di grazia, un’apparenza di felicità

Sono pietra lavica, i tuoi occhi mi bruci, mi allontano e sono sempre qua

E poi ho dovuto scegliere di rinunciare a tutto di te

Ma proverò a difendere lo stretto necessario per me.

[Lev.]

Le facciate mai finite

Le Madonne chiuse in una teca

Le tende spiegate

Casa mia sembra una nave

Lo stretto necessario

Le vacanze al lido Jolly

Le campagne in fiamme

I primi baci

Gli atti di dolore

I panni stesi ad asciugare al sole

Lo stretto necessario.





Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah

Oh-ohoh

Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah

[Carmen Consoli]

Nasce dolcemente un fiore pieno di rabbia, una parentesi di rarità

Dolce come Zagara, la via del ritorno, di chi parte e resta sempre qua

Perché ho dovuto perderti per ritrovare il bello di te?

[Insieme]

Ma proverò a difendere lo stretto necessario che c’è

[Lev. e Carmen]

Le facciate mai finite

Le Madonne chiuse in una teca

Le tende spiegate

Casa mia sembra una nave

Lo stretto necessario

Le vacanze al lido Jolly

Le campagne in fiamme

I primi baci

Gli atti di dolore

I panni stesi ad asciugare al sole

Lo stretto necessario

Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah

Oh-ohoh

Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah





[Lev. e Consoli]

Le facciate mai finite

Le Madonne chiuse in una teca

Le tende spiegate

Casa mia sembra una nave

Lo stretto necessario

Le vacanze al lido Jolly

Le campagne in fiamme

I primi baci

Gli atti di dolore

I panni stesi ad asciugare al sole

Lo stretto necessario

Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah





