Levante – Andrà Tutto Bene: audio e testo del nuovo singolo

Archiviata la terza era discografica Nel caos di stanze stupefacenti, Claudia Lagona, in arte Levante, torna con il nuovo significativo singolo Andrà Tutto Bene, in radio, nelle piattaforme streaming e in digital download da venerdì 5 aprile 2019.

La cantautrice siciliana classe 1987, ha scritto di suo pugno questa bella canzone, che narra uno spaventoso presente, tra scelte politiche, sbagliate, discutibili e disumane, catastrofi ambientali e bruttissimi fatti di cronaca.

In una una società sempre più allo sbando, che ha dimenticato la storia, le grandi rivoluzioni, di speranza che le cose possano cambiare in positivo ce n’è poca e il futuro è piuttosto cupo, non era quello che sognava e che sognavamo, ma la cantante di Caltagirone si ribella a tutto ciò e vorrebbe lo facessero anche gli altri. Così in ottica positiva si aggrappa alla promessa che “andrà tutto bene”.

Prima di concludere, volevo annunciare che quest’estate, Claudia effettuerà una tournée in varie città della penisola. Si parte il 10 luglio dal Teatro Romano di Fiesole (FI). Per il calendario e i tagliandi d’ingresso vi rimando su TicketOne.

Levante – Andrà Tutto Bene testo

Download su: Amazon – iTunes

Con che fiducia avanzo

un passo dopo l’altro

se la speranza è appesa a un filo che sembra un cappio

incappo in un sacchetto

nella tua indifferenza

in fondo a questa strada hanno già perso la pazienza

i corsi di paura

ricorsi della storia

per trattenerci in una morsa senza memoria

senza memoria.





Mi muovo in imbarazzo

nel caldo di dicembre

si scioglie il mondo muto, il pollice non è verde

ti piace la natura

ma non sai dare aiuti

ti va di fare un tuffo in mare ma poi ti rifiuti

tra i tuoi rifiuti

tutti i rifiuti

poi mi rifiuti

poi ci rifiuti

tutti.

Questo è il futuro che sognavi per te

credevi fosse più lontano eh?

Ti senti fuori tempo limite contro ogni previsione

hai perso il desiderio

della rivoluzione!

Arrestano un ragazzo

lo uccidono per spaccio

l’involuzione che fa specie trova consenso

la vita è un dono sacro

l’eutanasia un peccato

se muore uomo in mezzo al mare è solo un immigrato

si paga pure l’aria

la gente non respira

mi chiedo ancora quanti sogni devo allo Stato

in questo stato.

Questo è il futuro che sognavi per te

credevi fosse più lontano eh?

Ti senti fuori tempo limite contro ogni previsione

hai perso il desiderio

della rivoluzione!





Tempi deserti di coraggio

stavamo bene quando stavamo peggio

le frasi fatte per parlare

fare l’amore e non pensare

tienimi stretta in un abbraccio

non ho paura se ci andiamo insieme

del domani mi ripeti che

andrà tutto bene.

Questo è il futuro che sognavi per te

credevi fosse più lontano eh?

Ti senti fuori tempo limite contro ogni previsione

hai perso il desiderio

della rivoluzione!





Ascolta su: