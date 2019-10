Levante: ascolta la nuova canzone “Il giorno prima del giorno dell’inizio non ha mai avuto fine” + testo

Il giorno prima del giorno dell’inizio non ha mai avuto fine è l’ottava traccia di Magmamemoria, quarto album in studio della cantautrice siciliana Levante, uscito il 4 ottobre 2019.

Il testo e l’audio del nuovo triste brano, uno dei più virali della quarta era discografica, scritto dall’interprete e prodotto da Antonio Filippelli.

Il giorno prima del giorno dell’inizio non ha mai avuto fine Testo

Dove te ne vai…

quando non mi parli?

Ho scavato un tunnel sotto i miei piedi, lungo mille metri…

di debolezza

Dove te ne vai?

Scrivimi un messaggio

Quando arrivi sarai abbastanza lontano da sorridere

Della distanza

Dove te ne vai?!

Lo sai che mi ferisce

La smania di rincorrere il tempo per vivere un attimo in più

Di questa vita-ah.





Ma tu mi dici che è tutto vero, che è tutto vero

Che è la fine ma non del mondo

Non moriremo, non moriremo

Che ci faccio col tuo ricordo?

Mi ci pulisco il cu*o, ne farei a meno

A meno che tu non resti qui.

Dove te ne vai…

quando non mi guardi?

Ho trovato in tasca le strette di mano che tu non hai mai…

saputo darmi

Dove te ne vai?

Parti per Parigi?

Settecentosettantasette chilometri che non farai…

mai più a ritroso.

E così mi dici che è tutto vero, che è tutto vero

Che è la fine, ma non del mondo

Non moriremo, non moriremo

Che ci faccio col tuo ricordo?

Mi ci pulisco il cu*o, ne farei a meno

A meno che tu non resti qui

A meno che tu non resti qui.





Così mi dici che mi vuoi bene, che mi vuoi bene

Che è la fine, ma non del mondo

Non moriremo, non moriremo

Che ci faccio col tuo ricordo?

Mi ci pulisco il cu*o, ne farei a meno

A meno che tu non resti qui.





