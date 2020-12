jxdn – Better Off Dead: video, testo e traduzione della nuova canzone

Better Off Dead è un singolo di Jxdn, al secolo Jaden Hossler, sesta canzone del giovane tiktoker e da qualche tempo cantautore, disponibile da venerdì 18 dicembre 2020 su DTA Records.

Leggi il testo e la traduzione in italiano di questo pezzo, che arriva dopo Comatose, Angels & Demons, So What!, Pray e “Tonight” (feat. iann dior) rispettivamente rilasciati il 26 febbraio, il 18 maggio, il 16 luglio, il 20 agosto e il 21 ottobre 2020.

Come le precedenti release, anche questa devo dire che è molto gradevole e interessante. Il brano porta la firma dell’interprete, Ari Staprans, Leff Joe Kirkland, Andrew Goldstein, blackbear, Travis Barker; gli ultimi tre hanno anche curato la produzione.

Nella coinvolgente canzone, il giovane Jaden parla di una relazione che non lo fa star poi così bene… Il video ufficiale sottostante è stato diretto da Max Moore.

Better Off Dead Testo Jaden

Download su: Amazon – Ascolta su: Apple Music

[Ritornello]

It’s been cloudy with a chance of depression

Broke my heart and I learned my lesson

It’s already over in my head

It’s been cloudy with a chance of anxiety

Can’t keep out the demons inside of me

Maybe I’m just better off dead

[Refrain]

‘Cause you love me and you hate me

Use your body to sedate me

And you make me fucking crazy

You made me miserable

[Ritornello]

It’s been cloudy with a chance of depression

Broke my heart and I learned my lesson

It’s already over in my head

It’s been cloudy with a chance of anxiety

Can’t keep out the demons inside of me

Maybe I’m just better off dead

[Strofa]

Yeah, yeah

Why you always gotta have the last word?

You know all my passwords

Watch you walk away, I’m bendin’ backwards

Don’t tell me that you love me and you miss me when you’re plastered

We can fuck each other over faster, disaster

You make me worse, not better

You act like, “So, whatever”

Mistake my pain for pleasure

You changin’ mind like the weather





[Ritornello]

Cloudy with a chance of depression

Broke my heart and I learned my lesson

It’s already over in my head

It’s been cloudy with a chance of anxiety

Can’t keep out the demons inside of me

Maybe I’m just better off dead

It’s been cloudy with a chance of depression

Broke my heart and I learned my lesson

It’s already over in my head

It’s been cloudy with a chance of anxiety

Can’t keep out the demons inside of me

Maybe I’m just better off dead (Maybe I’m just better off dead)

[Post-Ritornello]

(Better off dead)

[Chorus]

It’s been cloudy with a chance of depression

Broke my heart and I learned my lesson

It’s already over in my head

It’s been cloudy with a chance of anxiety

Can’t keep out the demons inside of me

Maybe I’m just better off dead (Maybe I’m just better off dead)

[Refrain]

‘Cause you love me and you hate me

Use your body to sedate me

And you make me fucking crazy

You made me miserable

Jaden Hossler Better Off Dead traduzione

[Ritornello]

È stato nuvoloso con probabilità di cadere depressione

Mi ha spezzato il cuore e ho imparato la lezione

Nella mia testa è già finita

È stato nuvoloso con possibilità di ansietà

Non posso lasciar fuori i demoni che sono dentro di me

Forse sto meglio da morto

[Refrain]

Perché mi ami e mi odi

Usi il tuo corpo per sedarmi

E mi fai andare fuori di testa

Mi hai fatto star male

[Ritornello]

È stato nuvoloso con possibilità di depressione

Mi ha spezzato il cuore e ho imparato la lezione

È già finita nella mia testa

È stato nuvoloso con possibilità di ansia

Non posso tenere fuori i demoni dentro di me

Forse sto solo meglio da morto





[Strofa]

Si, si

Perché devi sempre avere l’ultima parola?

Conosci tutte le mie password

Vederti andare via, mi fa star male

Non dirmi che mi ami e che ti manco quando sei sbronza

Possiamo scoparci più velocemente, disastro

Mi hai reso peggiore, non migliore

Ti comporti come, “Quindi, non importa”

Confondi il mio dolore con il piacere

Cambi idea come il meteo

[Ritornello]

Nuvoloso con probabilità di cadere depressione

Mi ha spezzato il cuore e ho imparato la lezione

Nella mia testa è già finita

È stato nuvoloso con possibilità di ansietà

Non posso lasciar fuori i demoni che sono dentro di me

Forse sto meglio da morto

È stato nuvoloso con probabilità di cadere depressione

Mi ha spezzato il cuore e ho imparato la lezione

Nella mia testa è già finita

È stato nuvoloso con possibilità di ansietà

Non posso lasciar fuori i demoni che sono dentro di me

Forse sto meglio da morto (Forse sto meglio da morto)

[Post-Ritornello]

(Meglio morto)

[Ritornello]

È stato nuvoloso con probabilità di cadere depressione

Mi ha spezzato il cuore e ho imparato la lezione

Nella mia testa è già finita

È stato nuvoloso con possibilità di ansietà

Non posso lasciar fuori i demoni che sono dentro di me

Forse sto meglio da morto (Forse sto meglio da morto)

[Refrain]

Perché mi ami e mi odi

Usi il tuo corpo per sedarmi

E mi fai andare fuori di testa

Mi hai fatto star male