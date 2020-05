Jxdn – Comatose: video, testo e traduzione della canzone

Rilasciato il 26 febbraio 2020, Comatose è il singolo d’esordio di Jaden Hossler, in arte Jxdn, scritto con la collaborazione di Sanjoy Deb, Refayat Ali, Rachel West & Christian DelGrosso e prodotto da Sanjoy & Russell Ali.

Il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il video diretto da Austin Cieszko & Samuel DelFavero. La star di Tik Tok anticipò la release postando un breve estratto sull’ormai celebre social network, iniziando ufficialmente la sua avventura nel mondo della musica. Dopo l’uscita ufficiale, il brano, che racconta una devastante rottura che ha portato Jadn a odiare questa persona, è esploso in popolarità, in special modo su TikTok.

“Ho fatto quattro o cinque canzoni negli ultimi tre mesi, quindi, ho altre canzoni da pubblicare per voi” condivise l’ormai cantante sui social network e a tal proposito, il successivo 18 maggio è stata la volta di Angels and Demons, sua seconda release.

Jaden Comatose Testo

[Intro]

I don’t care enough to miss you

After all the shit we’ve been through

My heart’s comatose, comatose

[Verse 1]

You were my best friend, now you’re dead to me

Said you’d become my worst memory

You played the victim in reality

You never were

[Pre-Chorus]

Straight coats and empty cabinets

Ashes from all the mess you left

New lease without you

I confess that I’m happy you’re gone

[Chorus]

I don’t care enough to miss you

After all the shit we’ve been through

My heart’s comatose, comatose

I don’t care enough to miss you

After all the shit we’ve been through

My heart’s comatose, comatose

[Verse 2]

So used to pain that it’s my remedy

Easy to hate, I gave you everything

Funny that you’re the one that ran away

You left me first

[Pre-Chorus]

Straight coats and empty cabinets

Ashes from all the mess you left

New lease without you

I confess that I’m happy you’re gone

[Chorus]

I don’t care enough to miss you

After all the shit we’ve been through

My heart’s comatose, comatose

I don’t care enough to miss you

After all the shit we’ve been through

My heart’s comatose, comatose

[Bridge]

You wasted all my fucking time

Were never really in my life

You were further than I could imagine

I loved you, but fuck you

[Chorus]

I don’t care enough to miss you

After all the shit we’ve been through

My heart’s comatose, comatose





[Outro]

I don’t care enough, care enough

My heart’s comatose

My heart’s comatose, comatose





Comatose traduzione Jaden Hossler

[Intro]

Non mi importa abbastanza di sentire la tua mancanza

Dopo il periodo di mer*a che abbiamo passato

Il mio cuore è in coma, in coma

[Str. 1]

Eri il mio migliore amico, ora per me sei morto

Hai detto che saresti diventato il mio peggior ricordo

In realtà hai fatto la parte della vittima

Non lo sei mai stato

[Pre-Rit.]

Cappotti e armadi vuoti

Ceneri da tutto il disordine che hai lasciato

Nuove prospettive senza di te

Confesso di essere felice che te ne sei andato

[Rit.]

Non mi importa abbastanza di sentire la tua mancanza

Dopo il periodo di mer*a che abbiamo passato

Il mio cuore è in coma, in coma

Non mi importa abbastanza di sentire la tua mancanza

Dopo il periodo di mer*a che abbiamo passato

Il mio cuore è in coma, in coma





[Str. 2]

Talmente abituato al dolore che è la mia cura

E’ facile odiare, ti ho dato tutto

Strano che sia stato tu a scappare

Ad allontanarti per primo

[Pre-Rit.]

Cappotti e armadi vuoti

Ceneri da tutto il disordine che hai lasciato

Nuove prospettive senza di te

Confesso di essere felice che te ne sei andato

[Rit.]

Non mi importa abbastanza di sentire la tua mancanza

Dopo il periodo di mer*a che abbiamo passato

Il mio cuore è in coma, in coma

Non mi importa abbastanza di sentire la tua mancanza

Dopo il periodo di mer*a che abbiamo passato

Il mio cuore è in coma, in coma

[Ponte]

Mi hai fatto perdere tutto il mio ca**o di tempo

Non sei mai stato davvero nella mia vita

Eri più lontano di quanto potessi immaginare

Ti volevo bene, ma vaffanculo

[Coro]

Non mi importa abbastanza di sentire la tua mancanza

Dopo il periodo di mer*a che abbiamo passato

Il mio cuore è in coma, in coma

[Outro]

Non mi importa abbastanza, importa abbastanza

Il mio cuore è in coma

Il mio cuore è in coma, in coma

