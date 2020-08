Jxdn – Pray: video, testo e traduzione della sua quarta canzone

Rilasciato giovedì 20 agosto 2020 su DTA Records, Pray è un singolo di Jaden Hossler, artisticamente conosciuto come Jxdn, il quarto in carriera del giovane tiktoker e ormai cantautore, che arriva dopo i successi di Comatose, Angels & Demons e So What!, tutti usciti nel 2020, rispettivamente il 26 febbraio, il 18 maggio e il 16 luglio.

Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta questa nuova gradevole canzone, scritta con la collaborazione di Nick Long & Travis Barker, che ha anche curato la produzione. Barker ha lavorato anche sui citati Angels & Demons e So What!

E’ un Jaden molto depresso quello che ascoltiamo nella sua quarta release, definita come la canzone più vera e più importante che abbia mai fatto. La depressione è qualcosa contro la quale le persone lottano quotidianamente e per gran parte del brano, il cantante sembra aver perso questa battaglia e dice di pregare Dio che lo faccia morire mentre dorme, ma verso il finale cambia tutto e Hossler canta di sentirsi vivo e di poter superare questa forte crisi. Questa volta prega il Signore di non farlo morire nel sonno.

[1a Strofa]

Heaven only knows when I’m in hell

None of my friends can even tell

I wanna fucking die, but I never say it

Sick of getting high, but I do the same shit

I can’t even cry, so I try to fake it

I hate it

[Ritornello 1]

I pray to God, let me die in my sleep

I pray to God, let me die in my sleep

You’re as sick as all the secrets you keep

But the truth is, I don’t wanna be me

I pray to God, let me die in my sleep

[2a Strofa]

Now I’m waking up and I’m not dead

Living off the words I know you said

I feel like I’m alive and I’m gonna make it

Maybe if I cry I don’t have to fake it

I’m giving up my pain, so you can take it

I hate it





[Ritornello 2]

I pray to God I don’t die in my sleep

I pray to God I don’t die in my sleep

I’m as sick as all these secrets I keep

But the truth is, I can only be me

I pray to God I don’t die in my sleep

[Outro]

I pray to God I don’t die in my sleep

I pray to God I don’t die in my sleep

I pray to God I don’t die in my sleep

And now I’m sick of all the secrets I keep

I pray to God, let me die in my—





Jaden Hossler Pray traduzione

[Strofa 1]

Dio solo sa solo quando andrò all’inferno

Nun possono capirlo nemmeno i miei amici

Voglio morire, ca**o, ma non l’ho mai detto

Sono stanco di sballarmi, ma faccio le stesse ca**ate

Non riesco nemmeno a piangere, quindi provo a fingere

Odio questo

[Rit. 1]

Prego il Signore che mi faccia morire nel sonno

Prego il Signore che mi faccia morire nel sonno

Fai schifo come tutti i segreti che mantieni

Ma la verità è che non voglio essere una persona che non sono

Prego il Signore che mi faccia morire nel sonno





[Strofa 2]

Ora mi sveglio e non sono morto

Vivo con le conseguenze delle parole che so che hai detto

Mi sento vivo e ce la farò

Forse se piango non devo fingere

Ho deciso di chiudere col mio dolore, quindi puoi prendertelo

Lo odio

[Rit. 2]

Prego il Signore di non morire nel sonno

Prego il Signore di non morire nel sonno

Sono malato come tutti questi segreti che mantengo

Ma la verità è che posso solo essere me stesso

Prego il Signore di non morire nel sonno

[Outro]

Prego il Signore di non morire nel sonno

Prego il Signore di non morire nel sonno

Prego il Signore di non morire nel sonno

E ora sono stufo di tutti i segreti che mantengo

Prego il Signore che mi faccia morire nel mio …

