Tutti Fenomeni – Parlami di Dio è il nuovo singolo (testo)

Rilasciato il 18 dicembre 2020 per la label indipendente 42 Records, Parlami di Dio è un singolo di Giorgio Quarzo Guarascio, meglio conosciuto come Tutti Fenomeni, cantautore e rapper romano classe 1996, membro della formazione originale dei Tauro Boys, gruppo post-trap capitolino nato nel 2014.

Dopo il debut album Merce Funebre, lavoro interamente prodotto da Niccolò Contessa e rilasciato il 17 gennaio 2020, l’artista torna con questa nuova e particolare canzone, scritta di suo pugno e prodotta ancora una volta dal fondatore de I Cani, noto progetto musicale del cantautore e produttore romano. Il testo dell’interessante brano, è composto da qualche parola in francese.

Parlami di Dio Testo, Tutti Fenomeni

[Intro]

Bonjour

Ça va?

Tutti parlano di se

Parlami di Dio

Sexy girl (Sexy girl)

Ma tous les copains

Riderebbero di me

Parlagli di Dio, pour parler

[Rit.]

Parlami di Dio o ti dico addio (Je me reveille, adieu)

Parlami di Dio o ti dico addio (Je me reveille, monsieur)

Parlami di Dio o ti dico addio (Je voudrais l’addition, s’il te plaît?)

Parlami di Dio, pour parler

[1a Strofa]

Parlami di Dio

Beppe Vessicchio e Bebe Vio

Il decreto di Conte l’ho letto anch’io

Nun te reggo più

Nun te reggo anch’io

So la nostra affinità

Non ha grande utilità

Parlami di Dio, sexy girl (Je me reveille, adieu)

[Pre-Rit.]

Parlami di Dio, fratello mandorlo (fratello mandorlo)

E si ricoprì di fiori ogni albero (ogni albero)

Parlami di Dio sui rotocalchi (sui rotocalchi)

Parlami di Dio, Chiara Ferragni (Chiara Ferragni)

[Rit.]

Parlami di Dio o ti dico addio (Je me reveille, adieu)

Parlami di Dio o ti dico addio (Je me reveille, monsieur)

Parlami di Dio o ti dico addio (Je voudrais l’addition, s’il te plaît?)

Parlami di Dio, pour parler

[2a Strofa]

Bonjour, bonsoir

Tutti parlino di meno

Sulla barca di Dio sono un remo

Non manco a nessuno

E nessuno mi rispetta

Parlami di Dio

Alla tua festa (Baby)





[Rit.]

Parlami di Dio o ti dico addio (Je me reveille, adieu)

Parlami di Dio o ti dico addio (Je me reveille, monsieur)

Parlami di Dio o ti dico addio (Je voudrais l’addition, s’il te plaît?)

Parlami di Dio, pour parler

[Ponte]

Parlami di lui, sì, ma lui chi è? (Je me reveille, adieu)

Parlami di lei se ancora c’è (Je me reveille, monsieur)

Parlami di Dio, signor cipresso (signor cipresso)

Non sei legna buona per il crocifisso

[Rit.]

Parlami di Dio o ti dico addio (Je me reveille, adieu)

Parlami di Dio o ti dico addio (Je me reveille, monsieur)

Parlami di Dio o ti dico addio (Je voudrais l’addition, s’il te plaît?)

Parlami di Dio, pour parler

[Outro]

Parlami di Dio o ti dico addio (Je me reveille, adieu)

Parlami di Dio o ti dico addio (Je me reveille, monsieur)

Parlami di Dio o ti dico addio (Je voudrais l’addition, s’il te plaît?)

Parlami di Dio, pour parler (sexy girl, sexy girl, sexy girl)

La traduzione delle parole in francese

Bonjour

Ça va?





Buongiorno

Come stai?

Je me reveille, adieu: mi sono svegliato, addio

Je me reveille, monsieur: mi sono svegliato, signore

Ma tous les copains: ma tutti gli amici

bonsoir: buonasera

Je voudrais l’addition, s’il te plaît?: mi preparerebbe il conto, per favore?