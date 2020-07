Jxdn – So What!: audio, testo e traduzione della canzone

Da giovedì 16 luglio 2020 è disponibile So What!, il nuovo rockeggiante singolo del tiktoker statunitense Jxdn, al secolo Jaden Hossler, pubblicato su DTA Records: leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta questa gradevole release del giovanissimo artista.

Da star di Tik Tok a cantante, oggi il passo è brevissimo: sono infatti in tanti i giovani che una volta acquisita una certa notorietà sul celebre social network, cercano fortuna nella musica e con questa, Jaden è alla terza release dopo Comatose e Angels & Demons, rispettivamente usciti a febbraio e maggio.

Devo riconoscere che questo cantante classe 2001 ha una gran bella voce, molto potente e graffiante, decisamente adatta al rock, e lo conferma in questa contagiosa canzone, nella quale racconta di essere veramente molto depresso a causa di una ragazza che lo trascura. A quanto sembra, il rapporto tra i due non va affatto bene…

So What Testo Jaden

[Strofa 1]

These thoughts in my head take control

But when I’m down I beg for more

Yeah, I beg for more

And I’ve been thinking ’bout you all night

I don’t wanna fight

All these other random girls wanna kill my vibe

Yeah, What a waste of time

[Ritornello]

So what I’m broken

And my heart is frozen

All my words are choking

I’m so over life

So what I’m broken

Knew this love was poison

All these wounds are open

I’m so down tonight

I’m so down tonight

[Strofa 2]

Exhausted, it’s toxic

You took a line and crossed it

Don’t miss me, you’re busy

It sucks that you’re so pretty

Walk out my door and you’re driving away

PTSD leaving me in my grave

I’m not okay

[Ritornello]

So what I’m broken

And my heart is frozen

All my words are choking

I’m so over life

So what I’m broken

Knew this love was poison

All these wounds are open

I’m so down tonight

I’m so down tonight

[Bridge]

She said it’s all my fault

It’s all my fault

She said it’s all my fault

It’s all my

She said it’s all my fault

It’s all mine

She said it’s all my fault

It’s all my

[Ritornello]

So what I’m broken

And my heart is frozen

All my words are choking

I’m so over life

So what I’m broken

Knew this love was poison

All these wounds are open

I’m so down tonight

I’m so down tonight





(sick)





Jaden Hossler So What traduzione

[Strofa 1]

Questi pensieri nella mia testa prendono il controllo

Ma quando sono giù, chiedo di più

Sì, chiedo di più

E ti ho pensato per tutta la notte

Non voglio litigare

Tutte queste altre ragazze casuali vogliono uccidere il mio entusiasmo

Sì, che perdita di tempo

[Ritornello]

E quindi sto a pezzi

E il mio cuore è congelato

Tutte le mie parole stanno soffocando

Sono così stufo della vita

E quindi sono a pezzi

Sapevo che questo amore fosse velenoso

Tutte queste ferite sono aperte

Stasera sono così giù

Stasera sono così giù

[Strofa 2]

Esausto, è tossico

Hai preso una linea e l’hai oltrepassata

Non senti la mia mancanza, sei troppo occupata

E’ uno schifo che tu sia così carina

Esci dalla mia porta e allontanati

Il PTSD mi lascia nella tomba [Nota: il PTSD (post-traumatic stress disorder) indica il disturbo da stress post-traumatico. Noto anche come, nevrosi da guerra, in psicologia e psichiatria è l’insieme delle forti sofferenze psicologiche che conseguono ad un evento traumatico, catastrofico o violento]

Non sto bene

[Ritornello]

E quindi sto a pezzi

E il mio cuore è congelato

Tutte le mie parole stanno soffocando

Sono così stufo della vita

E quindi sono a pezzi

Sapevo che questo amore fosse velenoso

Tutte queste ferite sono aperte

Stasera sono così giù

Stasera sono così giù





[Bridge]

Ha detto che è tutta colpa mia

Che è tutta colpa mia

Ha detto che è tutta colpa mia

È tutta mia

Ha detto che è tutta colpa mia

È tutta mia

Ha detto che è tutta colpa mia

È tutta mia

[Ritornello]

E quindi sto a pezzi

E il mio cuore è congelato

Tutte le mie parole stanno soffocando

Sono così stufo della vita

E quindi sono a pezzi

Sapevo che questo amore fosse velenoso

Tutte queste ferite sono aperte

Stasera sono così giù

Stasera sono così giù

(Malato)

