Justin Bieber – Intentions feat. Quavo: video ufficiale, testo e traduzione del singolo

Intentions feat. Quavo, è il secondo singolo ufficiale di Changes, quinto album in studio del cantautore canadese Justin Bieber, pubblicato il 14 febbraio 2020, a oltre quattro anni dall’ultima fatica discografica Purpose.

Il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il video che accompagna questa gradevole canzone, scritta dagli interpreti con la collaborazione di Jimmy Giannos, Poo Bear & Dominic Jordan, prodotta da Poo Bear & The Audibles ed uscita il 17 febbraio 2020.

Dopo il successo di Yummy, il remix e il promozionale Get Me feat. Kehlani, è il momento di questo presumo ultimo assaggio dell’atteso progetto, che sarà composto da altre tredici tracks inedite. Il filmato è stato diretto da Michael Ratner e richiama l’attenzione sulle difficoltà di donne e bambini poveri e bisognosi: nel cortometraggio di 6:39, diverse donne raccontano la loro storia e l’ascoltatore è invitato ad effettuare una donazione all’Alexandria House, associazione nata per aiutare donne e bambini a ritrovare stabilità.

Justin Bieber Intentions testo e traduzione

[Chorus]

Picture perfect, you don’t need no filter

Gorgeous, make ’em drop dead, you a killer

Shower you with all my attention

Yeah, these are my only intentions

Stay in the kitchen cookin’ up, got your own bread

Heart full of equity, you’re an asset

Make sure that you don’t need no mentions

Yeah, these are my only intentions

Immagine perfetta, non hai bisogno di filtri

Bellissima, li farai cadere a terra stecchiti, sei un’assassina

Ti ricoprirò di tutte la mie attenzioni

Sì, queste sono le mie uniche intenzioni

Resta in cucina a preparare, prendi il tuo pane

Cuore pieno di equità, tu sei una risorsa

Fai in modo di non aver bisogno di menzioni

Sì, queste sono le mie uniche intenzioni

[Verse 1]

Shout-out to your mom and dad for makin’ you

Standin’ ovation, they did a great job raisin’ you

When I create, you’re my muse

That kind of smile that makes the news

Can’t nobody throw shade on your name in the streets

Triple threat, you a boss, you a bae, you a beast

You make it easy to choose

You got a mean touch, I can’t refuse (No, I can’t refuse it)

Ringrazia tua madre e tuo padre per averti messa al mondo

Standing ovation, hanno fatto un ottimo lavoro nel crescerti

Quando creo, sei la mia musa ispiratrice

Quel tipo di sorriso che fa notizia

Nessuno per strada può denigrare il tuo nome

Tripla minaccia, tu il capo, tu prima di chiunque altro, tu una bestia

Rendi facile la scelta

Hai un pizzico di cattiveria che non posso rifiutare (no, non posso rifiutarlo)

[Chorus]

Picture perfect, you don’t need no filter

Gorgeous, make ’em drop dead, you a killer

Shower you with all my attention

Yeah, these are my only intentions

Stay in the kitchen cookin’ up, got your own bread

Heart full of equity, you’re an asset

Make sure that you don’t need no mentions

Yeah, these are my only intentions

Immagine perfetta, non hai bisogno di filtri

Bellissima, li farai cadere a terra stecchiti, sei un’assassina

Ti ricoprirò di tutte la mie attenzioni

Sì, queste sono le mie uniche intenzioni

Resta in cucina a preparare, prendi il tuo pane

Cuore pieno di equità, tu sei una risorsa

Fai in modo di non aver bisogno di menzioni

Sì, queste sono le mie uniche intenzioni





[Verse 2]

Already passed, you don’t need no approval

Good everywhere, don’t worry ’bout no refusal

Second to none, you got the upper hand now

Don’t need a sponsor, nope, you’re the brand now

You’re my rock, my Colorado

Got that ring, just like Toronto

Lovin’ you now, a little more tomorrow

This how I feel, act like you know that you are

Già passata, non ti serve alcuna approvazione

Buona dappertutto, non ti preoccupi di alcun rifiuto

Seconda a nessuno, hai una posizione di vantaggio

Non ti serve uno sponsor, no, ora sei tu il marchio

Sei il mio punto fermo, il mio Colorado

Hai quell’anello, proprio come Toronto [Nota: Justin fa riferimento all’anello che tradizionalmente riceve la squadra vincitrice dell’NBA]

Ti voglio bene adesso, un po’ più domani

È così che mi sento, agisci come se sapessi di essere

[Chorus: Justin Bieber & (Quavo)]

Picture perfect, you don’t need no filter

Gorgeous, make ’em drop dead, you a killer

Shower you with all my attention

Yeah, these are my only intentions

Stay in the kitchen cookin’ up, got your own bread (Whip it)

Heart full of equity, you’re an asset (Asset)

Make sure that you don’t need no mentions (Yeah, yeah)

Yeah, these are my only intentions (Quavo)

Immagine perfetta, non hai bisogno di filtri

Bellissima, li farai cadere a terra stecchiti, sei un’assassina

Ti ricoprirò di tutte la mie attenzioni

Sì, queste sono le mie uniche intenzioni

Resta in cucina a preparare, prendi il tuo pane (usa la frusta)

Cuore pieno di equità, tu sei una risorsa (risorsa)

Fai in modo di non aver bisogno di menzioni (Sì, sì)

Sì, queste sono le mie uniche intenzioni (Quavo)

[Quavo]

No cap, no pretendin’

You don’t need mentions (look out)

Got them same goals, they don’t wanna be independent (‘Pendent)

Tell them to mind your business (Woo), we in our feelings

It’s fifty-fifty percent in (Fifty)

Attention, we need commitment (Oh)

We gotta both admit it (Both)

It’s funny we both listen (Both)

It’s a blessing (Blessing) ’cause we both get it (Both)

You the best thing and I don’t need a witness (Best thing)

I’ma find me a ring and pray it’s perfect fitted (Perfect, perfect)

Senza limiti, non fingi

Non hai bisogno di menzioni

Hanno gli stessi obiettivi, non vogliono essere indipendenti

Digli di pensare ai fatti loro (Woo), noi nei nostri sentimenti

È al cinquantacinque percento in (Cinquanta)

Attenzione, abbiamo bisogno di impegno (Oh)

Dobbiamo ammetterlo entrambi (entrambi)

È curioso che ci diamo ascolto

È una fortuna (fortuna) perché lo siamo entrambi

Sei la cosa migliore e non ho bisogno di testimoni (la cosa migliore)

Troverò un anello e pregherò che sia perfetto (perfetto, perfetto)

[Chorus]

Picture perfect, you don’t need no filter (No filter)

Gorgeous, make ’em drop dead, you a killer (Oh-oh)

Shower you with all my attention (I will)

Yeah, these are my only intentions (Yeah)

Stay in the kitchen cookin’ up, got your own bread (You do)

Heart full of equity, you’re an asset (Uh-huh)

Make sure that you don’t need no mentions (No mentions)

Yeah, these are my only intentions (Only intentions)





Immagine perfetta, non hai bisogno di filtri (Nessun filtro)

Bellissima, li farai cadere a terra stecchiti, sei un’assassina (Oh-oh)

Ti ricoprirò di tutte la mie attenzioni (lo farò)

Sì, queste sono le mie uniche intenzioni Sì)

Resta in cucina a preparare, prendi il tuo pane (lo fai)

Cuore pieno di equità, tu sei una risorsa (Uh-huh)

Fai in modo di non aver bisogno di menzioni (Nessuna menzione)

Sì, queste sono le mie uniche intenzioni (uniche intenzioni)

[Outro]

That’s all I plan to do

Questo è tutto quello che intendo fare





