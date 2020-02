Niall Horan – No Judgement: video ufficiale, testo e traduzione del nuovo brano

Rilasciato il 7 febbraio 2020, No Judgement è il terzo singolo di Niall Horan estratto dal secondo album in studio solista Heartbreak Weather, la cui uscita è fissata al successivo 13 marzo, a poco meno di 2 anni e mezzo di distanza dal disco d’esordio Flicker, certificato Oro e Platino in diversi paesi.

Il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il video che accompagna questo gradevole brano, scritto insieme a Julian Bunetta, John Ryan, Alexander Izquierdo & Tobias Jesso Jr. e prodotto da quest’ultimo e Brunetta.

Dopo “Nice to Meet Ya” e “Put a Little Love on Me“, è il momento di questa canzone che parla di un bellissimo rapporto di coppia che, nel filmato diretto da Drew Kirsch, è composta da un uomo e una donna molto avanti con l’età, ma anche molto affiatati e presi l’uno dall’altra come se fossero due giovincelli, con il cantautore britannico che fa da spettatore. La clip è veramente molto carina e sotto certi aspetti divertente.

Niall Horan – No Judgement testo

[Verse 1]

Barefoot and a bottle of wine

You can stay with me tonight

You don’t have to change when I’m around you

So go ahead and see what’s on your mind, on your mind

[Chorus]

When you’re with me, no judgement

You can get that from anyone else

You don’t have to prove nothin’

You can just be yourself

When you’re with me, no judgement

We can get that from everyone else

And we don’t have to prove nothin’

When you’re with me, no judgement

[Post-Chorus]

Mmm, we don’t have to prove nothin’

Mmm, when you’re with me, no judgement

[Verse 2]

I get us breakfast in the morning

Or you can slip out in the night

You don’t have to give me a warning

‘Cause we both got nothing to hide, nothing to hide

[Pre-Chorus]

Even though we don’t talk for a couple of months, yeah

It’s like we didn’t lose any time

I can be your lover or your shoulder to cry on

You can be whoever you like, oh

[Chorus]

When you’re with me, no judgement

You can get that from anyone else

You don’t have to prove nothin’

You can just be yourself

When you’re with me, no judgement

We can get that from everyone else

And we don’t have to prove nothin’

When you’re with me, no judgement

[Post-Chorus]

Mmm, we don’t have to prove nothin’

Mmm, when you’re with me, no judgement

[Bridge]

I hope we never change

Even though we both know that we’ll move on again

I’ll keep your secrets safe

Till the time we both find ourselves alone again, oh





[Chorus]

When you’re with me, no judgement (No judgement)

You can get that from everyone else

You don’t have to prove nothin’

You can just be yourself

When you’re with me, no judgement

We can get that from everyone else

And we don’t have to prove nothin’

When you’re with me, no judgement

[Outro]

Mmm, we don’t have to prove nothin’

Mmm (Yeah), when you’re with me, no judgement

Mmm (Oh), we don’t have to prove nothin’

Mmm, when you’re with me, no judgement





No Judgement traduzione

A piedi scalzi e una bottiglia di vino

Puoi restare con me stasera

Non devi cambiare quando sono con te

Quindi vai avanti e vedi cos’hai in mente, in mente

Quando sei con me, niente giudizi

Puoi ottenerli da qualcun altro

Non devi dimostrare nulla

Devi solo essere te stessa

Quando sei con me, niente giudizi

Possiamo ottenerli da tutti gli altri

E non dobbiamo dimostrare nulla

Quando sei con me, nessun giudizio

Mmm, non dobbiamo dimostrare nulla

Mmm, quando sei con me, niente giudizi

Facciamo colazione al mattino

O possiamo uscire di notte

Non devi avvisarmi

Perché non abbiamo niente da nascondere, niente da nascondere

Anche se non ci sentiamo per un paio di mesi, sì

È come se non avessimo perso tempo

Posso essere il tuo amante o la spalla su cui piangere

Tu puoi essere chi ti pare, oh





Quando sei con me, niente giudizi

Puoi ottenerli da qualcun altro

Non devi dimostrare nulla

Devi solo essere te stessa

Quando sei con me, niente giudizi

Possiamo ottenerli da tutti gli altri

E non dobbiamo dimostrare nulla

Quando sei con me, nessun giudizio

Mmm, non dobbiamo dimostrare nulla

Mmm, quando sei con me, niente giudizi

Spero che non cambieremo mai

Anche se sappiamo entrambi che andremo ancora avanti

Terrò al sicuro i tuoi segreti

Fino al momento in cui ci ritroveremo nuovamente soli, oh

Quando sei con me, niente giudizi (nessun giudizio)

Puoi ottenerli tutti gli altri

Non devi dimostrare nulla

Devi solo essere te stessa

Quando sei con me, niente giudizi

Possiamo ottenerli da tutti gli altri

E non dobbiamo dimostrare nulla

Quando sei con me, nessun giudizio

Mmm, non dobbiamo dimostrare niente

Mmm (Sì), quando sei con me, nessun giudizio

Mmm (Oh), non dobbiamo dimostrare nulla

Mmm, quando sei con me, niente giudizi

