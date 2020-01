Justin Bieber – Yummy: video, audio, testo e traduzione del nuovo singolo dedicato alla moglie

Yummy è il primo singolo di Justin Bieber estratto dal futuro quinto album in studio, successore di Purpose (2015), e segna la sua prima uscita solista da quel disco, certificato Platino in Italia.

Il testo, la traduzione in italiano e il significato di alcune parti, l’audio e il video ufficiale diretto da Bardia Zeinali, online dalle ore 18 del successivo 4 gennaio.

Dopo alcune fortunate collaborazioni, come le recentissime Bad Guy Remix con Billie Eilish, I Don’t Care” con Ed Sheeran, Don’t Check On Me con Chris Brown e 10.000 Hours con Dan & Shay, è il momento di questa nuova, attesissima e intima canzone solista, scritta dal cantautore canadese con la collaborazione di Noah Sammak, Kid Culture, Sasha Sirota & Poo Bear e prodotta da Sirota, Bear, Culture e lo stesso Bieber, che in quest’occasione parla della moglie Hailey Baldwin, riservandole belle parole che non potranno che far piacere alla modella statunitense classe 1996.

I due si sono recentemente sposati e il cantante spiega quanto sia bella e coinvolgente la loro relazione: l’artista ha occhi solo per lei e non la tradirebbe per nulla al mondo, perché la moglie ha tutto ciò che lo fa star bene, anche sotto alle coperte. Yummy è infatti un gergo che indica una donna molto attraente e calda, insomma, lei ha quel qualcosa di straordinariamente buono e appetitoso, che le altre donne non hanno e la loro relazione è destinata ad andare avanti. C’è da aggiungere che negli ultimi mesi, Bieber è stato depresso e in questo difficile periodo, Hailey è stata a suo fianco, aiutandolo a uscire da questo stato depressivo.

Justin Bieber – Yummy Testo e Traduzione [Spiegazione-significato di alcune parti]

Download su: Amazon – iTunes

[Chorus]

Yeah, you got that yummy-yum

That yummy-yum, that yummy-yummy

Yeah, you got that yummy-yum

That yummy-yum, that yummy-yummy

Say the word, on my way

Yeah babe, yeah babe, yeah babe

Any night, any day

Say the word, on my way

Yeah babe, yeah babe, yeah babe

In the mornin’ or the late

Say the word, on my way

[Verse 1]

Bonafide stallion

Ain’t in no stable, no, you stay on the run

Ain’t on the side, you’re number one

Yeah, every time I come around, you get it done (You get it done)

[Pre-Chorus]

Fifty-fifty, love the way you split it

Hundred racks, help me spend it, babe

Light a match, get litty, babe

That jet set, watch the sunset kinda of, yeah, yeah

Rollin’ eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah

[Chorus]

Yeah, you got that yummy-yum

That yummy-yum, that yummy-yummy

Yeah, you got that yummy-yum

That yummy-yum, that yummy-yummy

Say the word, on my way

Yeah babe, yeah babe, yeah babe

Any night, any day

Say the word, on my way

Yeah babe, yeah babe, yeah babe

In the mornin’ or the late

Say the word, on my way

[Verse 2]

Standin’ up, keep me on the rise

Lost control of myself, I’m compromised

You’re incriminated, no disguise (No disguise)

And you ain’t never runnin’ low on supplies

[Pre-Chorus]

Fifty-fifty, love the way you split it

Hundred racks, help me spend it, babe

Light a match, get litty, babe

That jet set, watch the sunset kinda of, yeah, yeah

Rollin’ eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah

[Chorus]

Yeah, you got that yummy-yum

That yummy-yum, that yummy-yummy (You stay flexin’ on me)

Yeah, you got that yummy-yum (Yeah, yeah)

That yummy-yum, that yummy-yummy

Say the word, on my way

Yeah babe, yeah babe, yeah babe (Yeah, babe)

Any night, any day

Say the word, on my way

Yeah babe, yeah babe, yeah babe (Yeah, babe)

In the mornin’ or the late

Say the word, on my way





[Bridge]

Hop in the Lambo’, I’m on my way

Drew House slippers on with a smile on my face

I’m elated that you are my lady

You got the yum, yum, yum, yum

You got the yum, yum-yum, woah

Woah-ooh

[Chorus]

Yeah, you got that yummy-yum

That yummy-yum, that yummy-yummy

Yeah, you got that yummy-yum

That yummy-yum, that yummy-yummy

Say the word, on my way

Yeah babe, yeah babe, yeah babe (Yeah, babe)

Any night, any day

Say the word, on my way

Yeah babe, yeah babe, yeah babe (Yeah, babe)

In the mornin’ or the late

Say the word, on my way





Sì, hai quel qualcosa di buonissimo

Quel qualcosa di buonissimo, quel qualcosa di buonissimo

Sì, hai quel qualcosa di buonissimo

Quel qualcosa di buonissimo, quel qualcosa di buonissimo

Di’ una parola, arrivo subito

Sì piccola, sì piccola, sì piccola

Ogni sera, ogni giorno

Di’ una parola, arrivo subito

Sì piccola, sì piccola, sì piccola

Al mattino o sul tardi

Di’ una parola, arrivo subito

Stallone autentico

Non è in nessuna stalla, no, continua la fuga

Non è di lato, sei la numero uno

Sì, ogni volta che mi vedi arrivare, sistemi le cose (sistemi le cose)

[Nota: “cavalli nella stalla” “Stallone” è un termine che indica un maschio in grado di avere rapporti sessuali con una donna per tutta la notte (o per tante ore). Per “autentico stallone”, intende quindi che lui è un “vero uomo”. “Horses in the stable” viene attribuito a un uomo che ha più partner sessuali contemporaneamente e Bieber rifiuta di trattare la moglie Hailey in tal modo, impegnandosi invece a fare monogamia. La coppia è stata insieme da gennaio a giugno 2016 ma la loro relazione si è riaccesa nel maggio del 2018. Due mesi dopo, Bieber si è sposato con lei in una cerimonia privata in tribunale.]

Cinquanta e cinquanta, adoro il modo in cui fai a metà

Migliaia di soldi in contanti, mi aiuti a spenderli, baby [Nota: Bieber e la moglie sono entrambi molto ricchi. Justin ha fatto molto denaro con la musica e con il suo marchio di moda Drew House mentre Hailey è una modella professionista. Insieme, non hanno problemi a spendere soldi. In effetti, si stima che messo insieme, il loro patrimonio sia di circa 268 milioni di dollari statunitensi anche se la stragrande maggioranza è del cantante canadese. Un rack equivale a migliaia di contanti messi in un elastico.]

Accendi un fiammifero, sei la mia luce, baby

Quel jet set, guarda un po’ il tramonto, sì, sì

Mi sta facendo perdere i sensi, mi fa accapponare la pelle, sì, sì

Sì, hai quel qualcosa di buonissimo

Quel qualcosa di buonissimo, quel qualcosa di buonissimo

Sì, hai quel qualcosa di buonissimo

Quel qualcosa di buonissimo, quel qualcosa di buonissimo

Di’ una parola, arrivo subito

Sì piccola, sì piccola, sì piccola

Ogni sera, ogni giorno

Di’ una parola, arrivo subito

Sì piccola, sì piccola, sì piccola

Al mattino o sul tardi

Di’ una parola, arrivo subito





Alzati, tienimi in ascesa

Ho perso il controllo, sono compromesso

Sei compromettente, senza veli (senza veli)

E non sei mai a corto di scorte

Cinquanta e cinquanta, adoro il modo in cui fai a metà

Migliaia di soldi in contanti, mi aiuti a spenderli, baby

Accendi un fiammifero, sei la mia luce, baby

Quel jet set, guarda un po’ il tramonto, sì, sì

Mi sta facendo perdere i sensi, mi fa accapponare la pelle, sì, sì

Sì, hai quel qualcosa di buonissimo

Quel qualcosa di buonissimo, quel qualcosa di buonissimo (non smetti di sbalordirmi)

Sì, hai quel qualcosa di buonissimo (si, si)

Quel qualcosa di buonissimo, quel qualcosa di buonissimo

Di’ una parola, arrivo subito

Sì piccola, sì piccola, sì piccola (Sì, piccola)

Ogni notte, ogni giorno

Di’ una parola, arrivo subito

Sì piccola, sì piccola, sì piccola (Sì, piccola)

Al mattino o sul tardi

Di’ una parola, arrivo subito

Salto nella Lamborghini, sto arrivando

Pantofole Drew House con un sorriso sulle labbra [Nota: come detto, il cantante ha creato la Drew House e quando la canzone è stata pubblicata, le pantofole (che hanno una faccina disegnata, come altri prodotti) non sono state rese disponibili sul sito Web per la vendita, ma si possono vedere abbinate ad altri prodotti come in questa immagine]

Sono felicissimo che tu sia la mia donna

Hai il qualcosa di buonissimo, il qualcosa di buonissimo, il qualcosa di buonissimo, il qualcosa di buonissimo

Hai il qualcosa di buonissimo, il qualcosa di buonissimo, woah

Woah-ooh

Sì, hai quel qualcosa di buonissimo

Quel qualcosa di buonissimo, quel qualcosa di buonissimo

Sì, hai quel qualcosa di buonissimo

Quel qualcosa di buonissimo, quel qualcosa di buonissimo

Di’ una parola, arrivo subito

Sì piccola, sì piccola, sì piccola (Sì, piccola)

Ogni notte, ogni giorno

Di’ una parola, arrivo subito

Sì piccola, sì piccola, sì piccola (Sì, piccola)

Al mattino o sul tardi

Di’ una parola, arrivo subito

Ascolta su: