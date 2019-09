Junior Cally – Cristiano ft. Il Tre: audio e testo della nuova canzone

I rapper romani Junior Cally e Il Tre, omaggiano il fuoriclasse della Juventus Ronaldo, in Cristiano, quinta traccia dell’album Ricercato, rilasciato il 6 settembre 2019.

Leggi il testo e ascolta la nuova canzone, una delle più apprezzate del disco, firmata dagli interpreti e prodotta da Marco Boscarino, in arte Bosca. Tuttavia in questo interessante pezzo, la voce principale è de Il Tre, in quanto Cally interpreta solo la prima strofa.

Junior Cally – Cristiano testo

[Il Tre]

Oh, oh, oh, guarda un po’

Non perdiamo tempo, corriamo

Oh, oh, oh sulla fascia schegge Cristiano

Ronaldo, senza fatturato

Cristiano Ronaldo, Ronaldo, ehi.

[Il Tre]

Oh, oh, oh, guarda un po’

Non perdiamo tempo, corriamo

Oh, oh, oh sulla fascia schegge Cristiano

Ronaldo, senza fatturato

Cristiano Ronaldo, Ronaldo, ehi.





[Junior Cally]

Rappo col Tre

Perché siamo in tre

Chiusi nel back

Con la tua tipa

Però ci serve il tipo che riprende col cell

Perché mentre mi sp*mpina, Guido se la ficca

Se penso alle strade di Roma bucate

Assomigliano al mio conto, prima di prendere quel mic

Penso alle ruote di Roma rubate

Entro in cella il sabato e fuori il lunedì

Si, tipo la disco, ma non c’erano pu**ane a quel tavolo

Ora scelgo in base al mio stato d’animo

Una preliminare, un’altra, sì, per l’atto pratico, la terza per finire e la quarta per i saluti

La quinta per la quarta

La sesta per la chiappa

La settima la ficco e quando grida prende l’ottava

La nona è brava, che mi scossa mentre chiava

E se mi sporco la maglietta il suo ragazzo me la lava.

[Il Tre]

Oh, oh, oh, guarda un po’

Non perdiamo tempo, corriamo

Oh, oh, oh sulla fascia schegge Cristiano

Ronaldo, senza fatturato Cristiano

Ronaldo, Ronaldo, ehi.

[Il Tre]

Quando ho iniziato mi sfregiavano davanti a tutti

E quei momenti brutti, giuro non li dimenticherò

Adesso quando passo in piazza fai la bella faccia

E con l’aria pulita accenni un disinvolto: “Bella, bro”

Io non sono tuo fratello, tienilo a mente

Il tuo saluto del ca**o a me non mi serve

La tua mano non la stringo, mi sa di serpe

Accarezzami le palle, ma lentamente

Ti capisco quando parli, tu la mia vita non la cambi

Vinco la coppa comodamente in tuta: Maurizio Sarri

E non pensare di cambiarmi

Le regole non piacciono a nessuno, si, ma in pochi sanno ribellarsi

Io non sono come pensi

Resto solo se tu resti

Penso poco, perdo i sensi

Questo gioco ha brutti scherzi

Don Antonio sugli schermi

Ma chi ca**o sono quelli?

Uno c’ha una maschera da stron*o, l’altro è Junior Cally.





[Il Tre]

Oh, oh, oh, guarda un po’

Non perdiamo tempo, corriamo

Oh, oh, oh sulla schegge Cristiano

Ronaldo, senza fatturato

Cristiano Ronaldo, Ronaldo, ehi

Oh, oh, oh, guarda un po’

Non perdiamo tempo, corriamo

Oh, oh, oh sulla fascia schegge

Cristiano Ronaldo, senza fatturato

Cristiano Ronaldo, Ronaldo.





