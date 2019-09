Junior Cally – Sigarette: audio e testo della nuova canzone

Leggi il testo e ascolta Sigarette, seconda traccia dell’album Ricercato di Junior Cally, negli scaffali dei negozi da venerdì 6 settembre 2019.

Nella nuova canzone, scritta di suo pugno e prodotta da Jeremy Buxton, il rapper canta una relazione che sembra ormai conclusa e che dà una certa dipendenza, come appunto le sigarette.

Junior Cally – Sigarette testo

Queste lenzuola, sempre più sporche

Farà freddo, anche stanotte

Solo vento e foglie, vivo in mezzo metro quadro

Ma non sono uno scrittore, ho soltanto dipinto un quadro

Tipo Kandinskij, me ne assumo i rischi

Vivere soltanto per i dischi

Te ne potrei parlare ma tanto non lo capisci

E non darmi del cattivo solo perché bevo whisky

Andiamo a duecento all’ora perché non abbiamo freni

Questa vita scotta, come la tua pelle quando vieni

Mi dispiace te l’ho detto, ma io sono un maledetto

Con il cuore troppo grande per un petto così stretto

Ora te ne puoi andare, lasciami con la musica

Voglio solo una tela in questa stanza lurida

Di te mi resterà il profumo dentro al letto

E 50 mozziconi sporchi del tuo rossetto.





Sarà che io ci penso sempre

Se guardo il mio orologio non ha più lancette

Il nostro tempo che scorre velocemente

Che ci consuma insieme e non ci lascia niente

Anche se ti allontano resti qui

Dai dipendenza come sigarette

Questo amore e odio uccide lentamente

Perché mi avveleni come sigarette

Come sigarette.

Ho il cuore nero, pieno di inchiostro

E c’ho la testa nel polo opposto dal tuo

Una vita in forse

Non farmi le domande se hai paura delle mie risposte

E ci tocchiamo le ferite, si, come dopo uno schianto

Che senti solo il botto e non capisci cosa ti sei fatto

Manchi come l’aria dopo due pacchetti

Vivere con il dubbio, come quando scommetti

Il bello è che al mattino ci raccontavamo i sogni

E oggi se parliamo, che strano, sembriamo sordi

Non credo alle tue parole, per te parlano i soldi

Ricordo che mi baciavi come si baciano i morti

Ora ne ho fatti tanti, mi guardi mentre li conto

Vedi avevo ragione, adesso prova a darmi torto

Sai che cosa penso? Ora lo provi su di te

Che se fai del male agli altri prima o poi ti torna contro.

Sarà che io ci penso sempre

Se guardo il mio orologio non ha più lancette

Il nostro tempo che scorre velocemente

Che ci consuma insieme e non ci lascia niente

Anche se ti allontano resti qui

Dai dipendenza come sigarette

Questo amore e odio uccide lentamente

Perché mi avveleni come sigarette

Come sigarette

Sarà che io ci penso sempre

Se guardo il mio orologio non ha più lancette

Il nostro tempo che scorre velocemente

Che ci consuma insieme e non ci lascia niente

Anche se ti allontano resti qui

Dai dipendenza come sigarette

Questo amore e odio uccide lentamente

Perché mi avveleni come sigarette

Come sigarette





Come sigarette

Come sigarette.





