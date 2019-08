Junior Cally – Tutti con me: audio e testo del singolo

Tutti con me è un singolo del rapper romano mascherato Junior Cally, disponibile dal 30 agosto 2019 come primo assaggio dell’album Ricercato, il secondo disco ufficiale dell’artista classe 1992, che vedrà la luce il 2 settembre 2019. Leggi il testo e ascolta il brano.

Nel progetto, saranno incluse un totale di dodici tracce inedite, mentre tra i ospiti, spiccano Livio Cori, Clementino & Federica Napoli sulle note di 5K, Giaime e Jake la Furia.

Nella nuova canzone, scritta di suo pugno e prodotta da Jeremy Buxton, un grintoso Cally non le manda di certo a dire (rivolgendosi anche ai giornalisti, che parlano di lui senza saperne niente) e cita anche Saviano. All’inizio della seconda strofa, dissa indirettamente il rapper Fedez, che dopo aver messo al mondo il figlioletto chiamato Leone, ne pubblicano foto (anche sponsorizzate) su Instagram.

Junior Cally – Tutti con me testo

Download su: Amazon – iTunes





Mi metto sul ca**o la maschera

Vediamo se chiedi di toglierla, ok

Poi te lo metto nel cu*o mentre sei piegato a raccoglierla

Sono un caso popolare

Sono un caso da studiare

Tipo un male, perché non ti mollo

Faccio avanti e indietro come un pendolare

Vestito da guardia vado allo stadio

Fiero italiano col fucile in mano

E che sia chiaro, ci ho messo la faccia

E non chiudo la bocca, fra’ come Saviano

Tutta la gente sta in fissa perché il bell’aspetto funziona di più, uh

Dicono Cally copriamo i tatuaggi altrimenti quest’anno non torni in TV, uh

Tutto il palazzo (Tutto il palazzo)

Col telecomando accende la TV, uh

L’hai visto anche tu?

Guarda Junior Cally che faccia da ca**o.

Tutti con me

Che faccio la storia

Ho sempre mangiato, sì, quello che c’è

Senza fare storie

Questi che mangiano freddo perché

Prima fanno la storia

E scrivono articoli fra’, su di me

Ma non sanno la storia

E non hanno una storia

Tutti con me (su, su, su)

Tutti con me (su, su, su)

Tutti con me (su, su, su)

Tutti con me (su, su, su).

Ho fatto un figlio, sai a quale scopo?

Un leone in gabbia per fare le foto

La tua carriera del ca**o la annullo

Sei sul trampolino, ti lancio nel vuoto (ah)

Cally è uno stron*o

Tutti sti artisti pieni di sponsor

Mado’ che seghe

Coi soldi ci comprate i follow ma ancora nessuno vi segue

Sempre in strada, come un’insegna

Piazza affollata, la guardia è ferma

Trova le mutande dentro le mutande

Mi carcera a vita per una cannetta

E non posso dirti che è dura la fama

Ma so quanto è dura la fame

E siete put*ane, che i feat li pagate

Non ho mai pagato neanche per sco*are

Tutta la gente sta male quando il cellulare non funziona più, uh

Dicono Cally fatti altri tatuaggi e stica**i di andare in TV, uh

Tutto il palazzo

Col telecomando spegne la TV, uh

L’hai visto anche tu?

Mi seguono anche con sta faccia da ca**o.





Tutti con me

Che faccio la storia

Ho sempre mangiato sì quello che c’è

Senza fare storie

Questi che mangiano freddo perché

Prima fanno la storia

E scrivono articoli fra’ su di me

Ma non sanno la storia

E non hanno una storia

Tutti con me (su, su, su)

Tutti con me (su, su, su)

Tutti con me (su, su, su)

Tutti con me (su, su, su).





Ascolta su: