J. Balvin – Rojo: video ufficiale, testo e traduzione del singolo da Colores

Il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il video di Rojo, singolo di J. Balvin uscito il 10 gennaio 2020 come terzo anticipo del settimo album in studio Colores, out il 21 marzo 2020.

Dopo Blanco e Morado, il cantante colombiano propone questo terzo assaggio del disco, che racchiuderà 10 inediti. Il coinvolgente brano è stato scritto con la collaborazione di O’Neill, Justin Quiles, Taiko & Sky Rompiendo, con produzione degli ultimi due.

Se la canzone parla di enorme e reciproco desiderio che provano due persone, dall’altro il filmato diretto da Colin Tilley è stato girato con l’intento di trasmettere un importante messaggio rivolto alle persone che usano il cellulare mentre sono alla guida.

E’ una giornata speciale perché la sua donna sta per concepire un figlio, ma mentre si reca in ospedale, un brutto incidente automobilistico sembra ostacolare questo giorno a dir poco speciale. No, non è così, con tanta forza e nonostante le ferite, che non sembrano neanche lievi, si reca in ospedale a piedi e giusto in tempo per il parto, ma viene ignorato da tutti. Si, purtroppo quello che vediamo è il fantasma del cantante, che non riesce proprio ad accettare di avere perso lei, la figlia e la vita. Quattro anni più tardi, la donna che ama e che continua ad amare si è rifatta una vita con un nuovo compagno. La bambina, ora cresciuta, sta veramente bene e Balvin si diverte a fare scherzetti alla coppia. Alla fine riesce ad accettare il fatto che lei abbia una nuova vita e che sia felice, seppur con un’altra persona. Toccante ma anche divertente la clip, che vuole quindi avvisare tutti che mentre si è al volante, bisogna evitare distrazioni, come quelle che può dare una telefonata.

Rojo testo e traduzione

[Intro]

(Colores)

Yeah

J Balvin, man

Leggo, leggo

[Pre-Coro]

¿A quién le mientes si en tu soledad quieres verme otra ve’?

Por ti respondo lo que tú me das, lo que nadie sabe

[Coro]

Me decido por ti, te decides por mí a la misma hora

Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí a la misma hora

Te quiero sentir aquí

Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí a la misma hora

[Verso]

3 y 4 de la mañana (Yah)

Ven, mata estás gana’, vamo’ a llegar a mi cama (Vamo’)

Que todo lo he ignorado por ti, todo ha sido por ti (Yah)

Mi cuerpo sin saber te llama

Y estas no son horas de llamar (Ey)

Pero es que el deseo siempre puede más (Ey)

Podemos pelearnos y hasta alejarnos

Pero cuando llega la hora

[Coro]

Me decido por ti, te decides por mí a la misma hora

Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí a la misma hora

Te quiero sentir aquí

Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí a la misma hora





[Puente]

Tratan y se caen de la mata

Quieren comprarte siempre con plata

Pero ese tesoro tiene pirata

Yo doy la vida por ti

Tratan y se caen de la mata

Quieren comprarte siempre con plata

Pero ese tesoro tiene pirata

Yo doy la vida por ti

[Coro]

Me decido por ti, te decides por mí a la misma hora

Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí a la misma hora

Te quiero sentir aquí

Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí a la misma hora

[Outro]

Taiko

J Balvin, man

Colores

Yah (Ah-ah)

Tú sabe’ lo que yo hago por ti





[Pre-Rit.]

A chi stai mentendo se vuoi vedermi di nuovo nella tua solitudine?

Per te rispondo che mi dai, quello che nessuno sa

[Rit.]

Io decido per te, tu allo stesso tempo decidi per me

Mi viene voglia di te, allo stesso tempo a te viene voglia di me

Voglio sentirti qui

Mi viene voglia di te, a te viene voglia di me allo stesso tempo





[Strofa]

Le 3 e 4 del mattino (Yah)

Vieni, uccidi questa voglia, andiamo nel mio letto (Andiamo)

Che ho ignorato tutto per te, ho fatto tutto per te (Yah)

Il mio corpo ti chiama senza rendersene conto

E questa non è l’ora giusta per chiamare (Hey)

Ma è il crescente desiderio che mi spinge a farlo (Ehi)

Possiamo litigare e persino allontanarci

Ma quando arriva il momento

[Rit.]

Io decido per te, tu allo stesso tempo decidi per me

Mi viene voglia di te, allo stesso tempo a te viene voglia di me

Voglio sentirti qui

Mi viene voglia di te, a te viene voglia di me allo stesso tempo

[Ponte]

Ci provano e non ti prendono mai

Vogliono sempre comprarti con i soldi

Ma quel tesoro ha un pirata

Io do la vita per te

Ci provano e non ti prendono mai

Vogliono sempre comprarti con i soldi

Ma quel tesoro ha un pirata

Io do la vita per te

[Rit.]

Io decido per te, tu allo stesso tempo decidi per me

Mi viene voglia di te, allo stesso tempo a te viene voglia di me

Voglio sentirti qui

Mi viene voglia di te, a te viene voglia di me allo stesso tempo

