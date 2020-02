Lady Gaga – Stupid Love: video ufficiale, testo e traduzione dell’energico comeback

Rilasciato il 28 febbraio 2020, Stupid Love è un singolo elettro-pop che segna il ritorno di Lady Gaga, il primo anticipo del futuro sesto album in studio Chromatica, successore di Joanne (2016).

Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il video ufficiale che accompagna la canzone, scritta dalla popstar con la collaborazione di Max Martin, Ely Rise, Tchami, BloodPop e prodotta dagli ultimi due.

Nell’entusiasmante e coinvolgente canzone, si può ascoltare la Gaga cantare la volontà di innamorarsi di qualcuno, l’inconfutabile desiderio di dare e ricevere amore.

Diretto da Daniel Askill, il filmato mostra la cantante e tante altre persone che, travestite in differenti modi, eseguono balletti di gruppo in vari e suggestivi scenari.

Il testo di Stupid Love

[Verse 1]

You’re the one that I’ve been waiting for

Gotta quit this cryin’, nobody’s gonna

Heal me if I don’t open the door

Kinda hard to believe, gotta have faith in me

[Refrain]

Freak out, I freak out, I freak out, I freak out (Look at me)

I get down, I get down, I get down, I get down (Look at me)

Freak out, I freak out, I freak out, I freak out

Look at me now

[Pre-Chorus]

‘Cause all I ever wanted was love

Hey yeah yeah, hey yeah yeah (Ooh-ooh)

Hey yeah yeah, hey yeah yeah (Ooh-ooh)

Hey yeah yeah, hey yeah yeah

All I ever wanted was love

Hey yeah yeah, hey yeah yeah (Ooh-ooh)

Hey yeah yeah, hey yeah yeah (Ooh-ooh)

Hey yeah yeah, hey yeah yeah, hey yeah yeah (Higher, higher)

[Chorus]

I want your stupid love, love

I want your stupid love, love

(Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh)

[Verse 2]

Now, it’s time to free me from the shame

I gotta find that peace, is it too late or

Could this love protect me from the pain?

I would battle for you (Even if I break in two)

[Refrain]

Freak out, I freak out, I freak out, I freak out (Look at me)

I get down, I get down, I get down, I get down (Look at me)

Freak out, I freak out, I freak out, I freak out

Look at me now

[Pre-Chorus]

‘Cause all I ever wanted was love

Hey yeah yeah, hey yeah yeah (Ooh-ooh)

Hey yeah yeah, hey yeah yeah (Ooh-ooh)

Hey yeah yeah, hey yeah yeah

All I ever wanted was love

Hey yeah yeah, hey yeah yeah (Ooh-ooh)

Hey yeah yeah, hey yeah yeah (Ooh-ooh)

Hey yeah yeah, hey yeah yeah, hey yeah yeah (Higher, higher)

[Chorus]

I want your stupid love, love

I want your stupid love, love

(Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh)





[Bridge]

I don’t need a reason (Oh)

Not sorry, I want your stupid love

I don’t need a reason (Oh)

Not sorry, I want your stupid love

Higher, higher

[Chorus]

I want your stupid love, love (Oh, oh, woo)

We got a stupid love, love (Love, love, oh)

(Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh)

I want your stupid love, love

(Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh)

I want your stupid love, love





La traduzione in italiano di Stupid Love

Sei tu la persona che stavo aspettando

Devo smettere di piangere, nessuno mi farà

Guarire se non apro la porta

Difficile da credere, devo avere fiducia in me

Impazzisco, vado fuori di testa, do di matto, do di matto (guardami)

Scendo, mi butto giù, scendo, scendo (guardami)

Impazzisco, vado fuori di testa, do di matto, do di matto

Guardami adesso

Perché tutto quello che ho sempre desiderato era l’amore

Ehi sì sì, ehi sì sì (Ooh-ooh)

Ehi sì sì, ehi sì sì (Ooh-ooh)

Ehi sì sì, ehi sì sì

Tutto ciò che ho sempre desiderato era l’amore

Ehi sì sì, ehi sì sì (Ooh-ooh)

Ehi sì sì, ehi sì sì (Ooh-ooh)

Ehi sì sì, ehi sì sì, ehi sì sì (più in alto, più in alto)

Voglio il tuo stupido amore, amore

Voglio il tuo stupido amore, amore

(Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh)

Ora è tempo di liberarmi dalla vergogna

Devo trovare quella pace, è troppo tardi oppure

Questo amore potrebbe proteggermi dal dolore?

Combatterei per te (anche se mi spezzassi in due)





Impazzisco, vado fuori di testa, do di matto, do di matto (guardami)

Scendo, mi butto giù, scendo, scendo (guardami)

Impazzisco, vado fuori di testa, do di matto, do di matto

Guardami adesso

Perché tutto quello che ho sempre desiderato era l’amore

Ehi sì sì, ehi sì sì (Ooh-ooh)

Ehi sì sì, ehi sì sì (Ooh-ooh)

Ehi sì sì, ehi sì sì

Tutto ciò che ho sempre desiderato era l’amore

Ehi sì sì, ehi sì sì (Ooh-ooh)

Ehi sì sì, ehi sì sì (Ooh-ooh)

Ehi sì sì, ehi sì sì, ehi sì sì (più in alto, più in alto)

Voglio il tuo stupido amore, amore

Voglio il tuo stupido amore, amore

(Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh)

Non mi serve un motivo (Oh)

Non mi dispiace, voglio il tuo stupido amore

Non mi serve un motivo (Oh)

Non mi dispiace, voglio il tuo stupido amore

Più in alto, più in alto

Voglio il tuo stupido amore, amore (Oh, oh, woo)

Dobbiamo fare uno stupido amore, amore (Amore, amore, oh)

(Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh)

Voglio il tuo stupido amore, amore

(Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh)

Voglio il tuo stupido amore, amore

