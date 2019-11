J Balvin – Blanco: video ufficiale, audio, testo e traduzione

Rilasciato venerdì 15 novembre 2019 via Universal Music Latino, Blanco è un singolo del cantante colombiano J. Balvin, prodotto da Sky Rompiendo e scritto dai due artisti con la collaborazione di René Cano.

Il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il video che accompagna la nuova canzone, un filmato diretto da Colin Tilley, nel quale il bianco non poteva che farla da padrone.

J Balvin – Blanco testo e traduzione

[Intro]

Wuh (Acapela, acapela)

Wuh (Blanco, blanco, blanco)

Wuh

De colores

[Coro]

Yo te como sin beat, acapela (Ey)

Suave que la noche espera (Uh)

Ya te encendí como vela

Y te apago cuando quiera

Negra está la noche como pantera

Ella coge el plan y lo desmantela (Ey)

No es de Puerto Rico y me dice “Mera” (Mera)

Tranquila yo pago, guarda tu cartera

[Puente]

For real, made in Medellín, eh

Te lo doy sin que tengas que pedir, eh

Te seguí me cambié de carril (Wuh), ey

Marea’o, no sé si ir o venir

For real, made in Medellín, ey

Te lo doy sin que tengas que pedir, eh

Te seguí me cambié de carril, ey

Marea’o, no sé si ir o venir

[Coro]

Yo te como sin beat, acapela (Ey)

Suave que la noche espera (Uh)

Ya te encendí como vela

Y te apago cuando quiera

Negra está la noche como pantera

Ella coge el plan y lo desmantela (Ey)

No es de Puerto Rico y me dice “Mera” (Mera)

Tranquila yo pago, guarda tu cartera

[Puente]

For real, made in Medellín, eh

Te lo doy sin que tengas que pedir, eh

Te seguí me cambié de carril (Wuh), ey

Marea’o, no sé si ir o venir

For real, made in Medellín, ey

Te lo doy sin que tengas que pedir, eh

Te seguí me cambié de carril, ey

Marea’o, no sé si ir o venir

[Verso]

A cualquier malla de marco (Gol)

A lo Cristiano Ronaldo (¡Suh!)

Tírame el beat que lo parto (Pew-pew)

“Manos en alto” que esto es un asalto

Esto no es Misa, pero vine de blanco

Hago solo éxitos a lo Benny Blanco

No puedo parar, si paro me estanco

Sobra prosperidad eso lo sabe el banco

[Puente]

For real, made in Medellín, eh

Te lo doy sin que tengas que pedir, eh

Te seguí me cambié de carril (Wuh), ey

Marea’o, no sé si ir o venir

For real, made in Medellín, ey

Te lo doy sin que tengas que pedir, eh

Te seguí me cambié de carril, ey

Marea’o, no sé si ir o venir





[Outro]

Made in Medellín

Y el otro niño de Medellín: Sky Rompiendo

J Balvin

Colores





Wuh (A cappella, a cappella)

Wuh (bianco, bianco, bianco)

WUH

colorato

Ti divoro senza beat, a cappella (Ehi)

Leggero, che la notte aspetta (Uh)

Ti ho già acceso come una candela

E ti spengo quando voglio

Nera è la notte come una pantera

Lei si prende il progetto e lo smantella (Ehi)

Non viene da Porto Rico e mi dice “Mera” (Mera)

Tranquilla pago io, conserva il tuo portafoglio

Davvero, realizzato a Medellín, eh

Te lo do senza che tu debba chiedere, eh

Ti ho seguita cambiando corsia (Wuh), ehi

Confuso, non so se venire o andare via

Davvero, realizzato a Medellín, ey

Te lo do senza che tu debba chiedere, eh

Ti ho seguita cambiando corsia ehi

Confuso, non so se venire o andare via

Ti divoro senza beat, a cappella (Ehi)

Leggero, che la notte aspetta (Uh)

Ti ho già acceso come una candela

E ti spengo quando voglio

Nera è la notte come una pantera

Lei si prende il progetto e lo smantella (Ehi)

Non viene da Porto Rico e mi dice “Mera” (Mera)

Tranquilla pago io, conserva il tuo portafoglio





Davvero, realizzato a Medellín, eh

Te lo do senza che tu debba chiedere, eh

Ti ho seguita cambiando corsia (Wuh), ehi

Confuso, non so se venire o andare via

Davvero, realizzato a Medellín, ey

Te lo do senza che tu debba chiedere, eh

Ti ho seguita cambiando corsia ehi

Confuso, non so se venire o andare via

A qualsiasi maglia di marca (Gol)

Cristiano Ronaldo (Suh!)

Lanciarmi il beat che lo spacco (Pew-pew)

“Mani in alto” che questa è una rapina

Questa non è una messa, ma sono venuto in bianco

Faccio solo hit di Benny Blanco

Non riesco a smettere, se mi fermo mi blocco

Troppa prosperità, la banca lo sa bene

Davvero, realizzato a Medellín, eh

Te lo do senza che tu debba chiedere, eh

Ti ho seguita cambiando corsia (Wuh), ehi

Confuso, non so se venire o andare via

Davvero, realizzato a Medellín, ey

Te lo do senza che tu debba chiedere, eh

Ti ho seguita cambiando corsia ehi

Confuso, non so se venire o andare via

Prodotto a Medellin

E l’altro ragazzo di Medellín: Sky Rompiendo

J Balvin

colori

