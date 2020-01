J. Balvin – Morado: video ufficiale, audio, testo e traduzione del singolo

Il testo, la traduzione in italiano, l’audio e il video di Morado, singolo di J. Balvin uscito il 10 gennaio 2020.

Dopo il successo di Blanco, pubblicato il 15 novembre 2019, è il momento di quest’altra contagiosa canzone, scritta insieme a Sky Rompiendo, che l’ha anche prodotta. Entrambe le tracks faranno parte del futuro album Colores. Il video è stato diretto dal veterano Colin Tilley.

Nel brano, il cantante e autore colombiano parla di una ragazza con la quale se la spassa: vanno insieme nei locali, nei quali bevono e fumano e per concludere la serata, si appartano tra le mura domestiche e fanno sesso.

J Balvin – Morado testo e traduzione

[Intro]

(Colores), wuh

Yah, leggo

Después de tres canciones seguidas (Yeah, yeah)

Analizando la movida (Yeah, yeah)

No sale si está herida, quiere janguear, es su estilo de vida

No le gustan principiantes (Nope)

Que sean calle, pero elegantes (Yup)

Perreamos hasta que tú ya no aguante’, yeah (Leggo)

[Coro]

Yo pedí un trago y ella la botella (Ah-ah)

Abusa siempre que estoy con ella (Yah, yah, yah); oh, yeah

Hazle caso, si no te estrellas (Oh-oh)

Cualquier problema, e’ culpa de ella (De ella, de ella; de ella, de ella; ah)

Yo pedí un trago y ella (Wuh)

[Verso 1]

Baila para que sus nalgas reboten (Uff; duro)

Pide whiskey hasta que se agote (Plah)

Si lo prende, exige que rote (Eh)

Y bailando así vas a hacer que nos boten (Eh)

[Pre-Coro]

Nena, seguro que en llegar fuiste la primera (Ey)

En la cama siempre tú te exageras (Exagerá’)

Si te quieres ir, pues, nos vamos cuando quieras, girl (Uh)

Nena, seguro que en llegar fuiste la primera (Uh, uh; primera)

En la cama siempre tú te exageras (Uh, uh; yah, yah, yah, yah; uh)

[Coro]

Yo pedí un trago y ella la botella (Tra, tra, tra, tra, tra; ey)

Abusa siempre que estoy con ella (Ey; tra, tra, tra, tra, tra); oh, yeah

Hazle caso, si no te estrellas (Tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra; oh-oh)

Cualquier problema, e’ culpa de ella, ah (Eh)

Yo pedí un trago y ella la botella (Uh, uh, uh; ella la botella; oh)

Abusa siempre que estoy con ella; oh, yeah (Oh)

Hazle caso, si no te estrellas (Oh-oh)

Cualquier problema, es culpa de ella, ah

Yo pedí un trago y ella

[Verso 2]

Me robó, pa’ su casa me ubicó (Wuh)

De repente me jaló y pa’l cuarto me llevó, ey (Wuh; oh)

De lo que hicimo’ no me acuerdo

Y pa’ hacerme el loco sí que soy experto (Experto; duro)

Me tiene soñando despierto (¡Ye-ah!), volando sin aeropuerto (Eh, uh)

Y por cosas de la vida terminé echando bebidas en tu cuerpo (Eh, echa, eh)

[Pre-Coro]

Nena, seguro que en llegar fuiste la primera (Wuh)

En la cama siempre tú te exageras

Si te quieres ir, pues, nos vamo’ cuando quieras, girl (Yeh)

Nena, seguro que en llegar fuiste la primera (Primera)

En la cama siempre tú te exageras (Eh)





[Coro]

Yo pedí un trago y ella la botella (Uh, uh, uh; uh, uh, uh; ouh), ah

Abusa siempre que estoy con ella (Yah, yah, yah); oh, yeah

Hazle caso, si no te estrellas (Uh, uh, uh; oh-oh)

Cualquier problema, e’ culpa de ella (De ella, de ella; de ella, de ella; ah)

Yo pedí un trago y ella (¡Wuh!)

[Outro]

Sky, yah (Eh)

¿Estamo’ rompiendo o no estamo’ rompiendo, muchacho’? (Eh, eh)

Y seguimo’ rompiendo (Eh)

Global, hah, ja (Eh)

Tra-tra-tra, perreando (Eh)

J. Balvin, man (Eh)

Leggo, leggo (¡Wuh!)





[Intro]

(Colori), wuh

Sì, andiamo

Dopo tre canzoni di fila (Sì, sì)

Analizzando la mossa (Sì, sì)

Non se ne andrà se si ferisce, vuole passarsi il tempo, è il suo stile di vita

Non le piacciono i principianti (No)

Che siano di strada, ma eleganti (Yup)

Balliamo il twerking finché non ce la fai più, sì (Forza)

[Ritornello]

Ho ordinato un drink e lei la bottiglia (Ah-ah)

Ne approfitta ogni volta che sono con lei (Yah, yah, yah); oh si

Fai attenzione o ti schianterai (Oh-oh)

Qualsiasi problema, è colpa sua (Sua, sua; sua, sua; ah)

Ho ordinato un drink e lei (Wuh)

[Strofa 1]

Balla in modo che le sue natiche rimbalzino (Uff; sodo)

Ordina Whisky finché non finisce (Plah)

Se la accende, esige che giri (Eh)

Ballando in questo modo ci farai cacciare (Eh)





[Pre-Ritornello]

Piccola, sono sicuro che sei stata la prima ad arrivare (Hey)

A letto esageri sempre (esageri)

Se vuoi andartene, beh, andiamo via quando vuoi tu, ragazza (Uh)

Piccola, sono sicuro che sei stata la prima ad arrivare (Uh, uh; primo)

A letto esageri sempre (Uh, uh; yah, yah, yah, yah; uh)

[Ritornello]

Ho ordinato un drink e lei la bottiglia (Ah-ah)

Ne approfitta ogni volta che sono con lei (Yah, yah, yah); oh si

Fai attenzione o ti schianterai

Qualsiasi problema, è colpa sua (eh)

Ho ordinato un drink e lei la bottiglia (Uh, uh, uh; lei la bottiglia)

Ne approfitta ogni volta che sono con lei, oh si

Fai attenzione o ti schianterai (Oh-oh)

Qualsiasi problema, è colpa sua, ah

Ho ordinato un drink e lei

[Strofa 2]

Mi ha rapito, mi ha portato a casa sua (Wuh)

Improvvisamente mi ha portato in camera da letto, ehi (Wuh; oh)

Quello che abbiamo fatto non me lo ricordo

Quando si tratta di fare lo sciocco, sono un esperto (esperto; duro)

Mi fa sognare ad occhi aperti (Ye-ah!), volare senza aeroporto (Eh, uh)

E così facendo ho finito per versare drink nel tuo corpo (Eh, echa, eh)

[Pre-Ritornello]

Piccola, sono sicuro che sei stata la prima ad arrivare (Wuh)

A letto esageri sempre

Se vuoi andartene, beh, andiamo via quando vuoi tu, ragazza (Yeh)

Piccola, sono sicuro che sei stata la prima ad arrivare (Uh, uh; la prima)

A letto esageri sempre (Eh)

[Ritornello]

Ho ordinato un drink e lei la bottiglia

Ne approfitta ogni volta che sono con lei (Yah, yah, yah); oh si

Fai attenzione o ti schianterai (Uh, uh, uh; oh-oh)

Qualsiasi problema, è colpa sua (Sua, sua; sua, sua; ah)

Ho ordinato un drink e lei (Wuh)

