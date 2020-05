Philip – Equipe feat. Shiva: ascolta la nuova canzone dall’album Dalla Zona

In Dalla Zona, debut album del rapper Philip, è presente Equipe, quarta traccia del progetto, impreziosita dalla collaborazione con Shiva, uno dei rapper più in voga degli ultimi mesi.

Il testo e l’audio di questa coinvolgente canzone, scritta dagli interpreti e prodotta da Quentin Malandrino, Don Joe & Adam11. Ascoltandola, mi è venuta subito in mente Auto Blu, hit di Shiva che da diverse settimane sta facendo impazzire i suoi fan.

Il beat non quello di Blue (Da Ba Dee), sia chiaro, ma a parer mio in questo brano c’è qualcosa di quel tormentone, in ogni caso, al momento risulta di gran lunga il più gettonato in interesse, sia perché molto gradevole, sia per la collaborazione con Andrea. Guardando il numero degli ascolti a poche ore dalla release, Equipe è molto avanti anche rispetto a Colossale ft. Emis Killa ed Ex (feat. VillaBanks), gli altri due featuring totalmente inediti. Ricordo che il progetto del rapper milanese, è stato anticipato dal fortunato Tutto apposto (feat. Capo Plaza) e dal più recente Marbella, pubblicato una settimana prima della release del disco.

Testo Equipe Shiva & Philip

Download su: Amazon – iTunes

[Intro: Shiva & (Philip)]

(Skrt Skrt)

Tutto messo con l’equipe non cambio modalità

Yah, bang, bang, yah (Dalla Zona eh) ehi, ehi, ehi, yah, yah

[Shiva]

Tutto messo con l’equipe non cambio modalità

Il borsello sopra il jeans

Sotto ho la Coq Sportif

Mamma mia e mamma mia comprerò un’auto sportiva

La poli per la poli, un sorriso basterà

Padr-ini padr-ini van fuori per la mula

Ragazzini, ragazzini crescono senza papà

Padr-ini padr-ini in zona in sedici all’una

E anche quando avevo niente lei già ballava per me





Il sole che in alto splende

Sento squillare il cell

Sembra una bella giornata

Porto la spesa in quartiere

E siamo rimasti in pochi perché in tanti tradiranno

Voglio far quadrare i conti, in matematica ero scarso

Ora il falso nel mio gruppo è solo su qualche borsello

Ci trovo il falso nel tuo sguardo oppure se è per un gioiello

Mio papà non c’è mai stato, sono cresciuto e lui se n’è andato

Per questo non sarà lo stato

Per questo voglio avere un papà

[Philip]

Tuta skinny PSG fa-fan*ulo la police

Nel mio iPhone solo hit

Comprerò un Patek Philip

Sai che arrivo dalla zona

Cristo al collo ci perdona

Verdi, gialli, fogli viola

Mula, mula, mula, yeh

[Shiva]

Tutto messo con l’equipe non cambio modalità

Il borsello sopra il jeans

Sotto ho la Coq Sportif

Mamma mia e mamma mia comprerò un’auto sportiva

La poli per la poli un sorriso basterà

Padr-ini padr-ini van fuori per la mula

Ragazzini ragazzini crescono senza papà

Padr-ini padr-ini in zona in sedici all’una

E anche quando avevo niente lei già ballava per me

[Philip]

Coinvolto nel bando, regolamento

Cambio ‘sti 20 fra in pezzi da 100

Vengo dal niente non ci credevo

Dalla piazza al centro

Mo lo sanno bene

Milano è un casino (ra ra)

Verso pensieri nel [?]

Quando ho problemi bussano alla porta

Come Madama li trovi già in casa

Honda, Kawasaki, MOMO zona da dettagli

Buona salsa teriyaki al dettaglio nei palazzi

Gio-giovani bastardi

Non contenti a non contarli

Nokia, iPhone, like a moba

Fai da te, fra, dalla zona

Tuta skinny PSG fa-fan*ulo la police

Nel mio iPhone solo hit

Comprerò un Patek Philip

Sai che arrivo dalla zona

Cristo al collo ci perdona

Verdi, gialli, fogli viola

Mula mula mula

[Shiva]

Yah, yah

Tutto messo con l’equipe non cambio modalità

Il borsello sopra il jeans

Sotto ho la Coq Sportif

Mamma mia e mamma mia, comprerò un’auto sportiva

La poli per la poli, un sorriso basterà

Padr-ini padr-ini van fuori per la mula

Ragazzini ragazzini crescono senza papà

Padr-ini padr-ini in zona in sedici all’una

E anche quando avevo niente lei già ballava per me





