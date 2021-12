Elodie, terminate le riprese del suo primo film: “Ti mangio il cuore”

By

Elodie ha terminato le riprese di Ti Mangio il cuore, film che la vedrà nel ruolo di protagonista. Scopriamo qualcosa di più.

Elodie Di Patrizi, conosciuta semplicemente come Elodie, è una delle cantanti italiane più amate degli ultimi anni.

Nata nella borgata romana di Quartaccio, muove i suoi passi nel mondo della musica a a Lecce dove è cresciuta, cominciando a lavorare nelle discoteche del Salento prima come cubista e poi come vocalist.

Nel 2009 tenta di diventare una delle concorrenti della versione italiana X Factor venendo eliminata ad un passo dai live.

Elodie: terminate le riprese del suo primo film

Non demordendo decide di entrare a far parte della scuola di Amici di Maria De Filippi non superando i casting.

Nel 2015 ritenta a diventare titolare del talent di Canale 5, riuscendovi.

All’interno del programma, si fa conoscere per la sua determinazione e per il suo carattere con cui si scontra più volte con Alex Braga, e si classifica al secondo posto, perdendo la finalissima con il vincitore, il cantante Sergio Sylvestre, da lei considerato un grande amico e molto stimato. A seguito della partecipazione al talent, ottiene le prime certificazioni in campo musicale.

Nel 2017 partecipa al Festival di Sanremo con il brano Tutta Colpa mia, che si classifica all’ottavo posto della kermesse ma diventa uno dei brani più venduti di quell’edizione.

Mel 2021 viene scelta da Amadeus per ricoprire il ruolo di co-conduttrice del Festival di Sanremo per una serata lasciando tutti senza fiato per la sua esibizione che omaggia i programmi di varietà di una volta.

Dal punto di vista sentimentale, la cantante dopo una relazione con il cantante Lele, è stata impegnata con il rapper Marracash e attualmente pare essere legata al modello Davide Rossi.

LEGGI ANCHE –> Elodie: avete già visto la sorella Fey? Sembrano gemelle | FOTO

LEGGI ANCHE –> Avete visto la mamma di Elodie? Sembrano sorelle | quasi più bella di lei

Dai videoclip al grande schermo

Elodie, si è sempre dimostrata essere un’artista poliedrica, dopo essere comparsa, prima della sua fama in videoclip di alcuni cantanti italiani e aver fatto un cameo nella pellicola Non c’è campo, presta la voce al personaggio della regina Barb nella versione italiana del film Trolls World Tour.

Nei giorni scorsi, Elodie ha terminato di girare il film Ti mangio il cuore, dove ricoprirà il ruolo di protagonista assieme a Francesco Patanè per la regia di Pippo Mezzapesa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

La pellicola, è tratta dall’omonimo romanzo-inchiesta di Carlo Bonini e Giuliano Foschini, è stato scritto da Pippo Mezzapesa con Antonella Gaeta e Davide Serino e prodotto da Indigo Film con Rai Cinema.

Nei profili social degli attori protagonisti e del regista, sono apparse alcune foto con parole di stima gli uni con l’altro che hanno annunciato la fine delle riprese.

LEGGI ANCHE –> Elodie: che lavoro faceva prima della fama? Preparatevi a rimanere sbalorditi

LEGGI ANCHE –> Crazy Love – Elodie e Marracash, il video