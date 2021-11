Avete visto la mamma di Elodie? Sembrano sorelle | quasi più bella di lei

By

Elodie è una cantante italiana che negli ultimi tempi sta ricevendo una marea di riconoscimenti. Grazie alla sua bellezza la donna è stata protagonista di alcune campagne pubblicitari e presto sarà protagonista di una pellicola cinematografica. Ma avete mai visto sua madre? Una bellissima donna che sembra essere sua sorella.

Elodie negli ultimi tempi sta facendo parlare di se, sia per le sue canzoni che vengono sempre più apprezzate e certificate come grandi successi con dei dischi di oro e di platino, sia per la sua bellezza che da sempre la rendono una delle donne più attraenti della musica italiana.

Elodie: Ecco la sua bellissima madre

Classe 1990, nata nella borgata romana di Quartaccio, è cresciuta a Lecce dove comincia a lavorare prima come cubista e poi come vocalist in alcune discoteche molto rinomate della scena salentina.

Grazie alle sue doti vocali nel 2009 si presenta ai casting di X Factor non superando la fase finale e quindi venendo esclusa dalla rosa dei partecipanti ai live, contemporaneamente cerca di entrare anche nella scuola di Amici di Maria De Filippi ottenendo anche in questo caso esito negativo.

Nel 2015 ritenta l’ingresso riuscendo ad ottenere un banco nella categoria canto fino a superare la fase iniziale e classificandosi al secondo posto dell’intera edizione dietro il vincitore Sergio Sylvestre.

La sua partecipazione al talent le darà modo di esprimersi in tutto il suo splendore arrivando a farsi apprezzare sia dal pubblico che dalla critica.

Nel 2017 partecipa al Festival di Sanremo con il brano Tutta Colpa Mia, classificandosi all’ottavo posto ma riscuotendo un enorme successo, tanto che il brano diventa uno dei più ascoltati e scaricati dell’intera kermesse.

Nel 2020 torna in gara alla competizione canora con il brano Andromeda che la consacra tra gli artisti italiani più eclettici e poliedrici e nel 2021 torna sul palco del Teatro Ariston in veste di co-conduttrice per una serata mostrando buone capacità anche come showgirl.

Grazie alla sua predisposizione per la televisione, conduce una puntata de Le Iene e prende parte allo show di Alessandro Cattelan, Da Grande.

Da sempre appassionata di recitazione, tanto da essere apparsa nel video di Fedez e Mika, nel brano Beautiful Disaster prima del suo ingresso ad Amici, la donna sarà la protagonista della pellicola Ti Mangio il cuore diretta dal regista pugliese Pippo Mezzapesa.

Claudia Marthe e il legame con la cantante

Elodie deve la sua bellezza a sua madre Claudia Marthe Mitai. La donna, nata in Guadalupe nel 1967, è un ex modella e cubista. Adesso si occupa di make up tanto da aver collaborato con sua figlia nella creazione del packaging della collezione di cosmetici Sephora firmata dalla cantante.

Claudia Marthe ha avuto vari problemi legati alla separazione dal marito e ad una brutta malattia che ha superato.

Adesso Elodie e sua madre sono molto legate come anche sua sorella Fey.