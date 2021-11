Elodie: che lavoro faceva prima della fama? Preparatevi a rimanere sbalorditi

La celebre cantante sta vivendo un momento molto particolare della sua vita. Oggi Elodie nel suo cuore ha un altro amore e in molti si chiedono come sia cambiata la sua vita da quando era una cantante piena di sogni che si affacciava al mondo dello spettacolo partecipando a X-Factor.

Sapete qual era il lavoro di Elodie prima di approdare nella musica e scatenando hit una dietro l’altra? La cantante, resa celebre grazie al programma di Amici di Maria De Filippi, tra l’altro, oggi sta vivendo un periodo di cambiamenti con un nuovo compagno.

Elodie, sapete che lavoro faceva prima di cantare?

Sicuramente se oggi è una vera e propria stella della musica Elodie lo deve, oltre che al suo talento, anche a Maria De Filippi che ha creduto tanto nelle sue potenzialità.

La cantante è arrivata a calcare palchi prestigiosissimi come quello di Sanremo e ha spopolato con le sue canzoni, con concerti e le varie esibizioni televisive.

L’artista ha anche trovato l’amore nella musica. La cantante infatti, fino a pochi mesi fa era fidanzata con Marracash un rapper molto amato con il quale conviveva e aveva anche dei progetti seri. Negli ultimi mesi però il loro rapporto si è incrinato e i due hanno deciso di prendere strade diverse.

Oggi l’ex talento di Amici ha già un altro uomo nel cuore, l’imprenditore Davide Rossi.

La foto di Chi e del bacio insieme non lascia alcun dubbio.

La nuova vita della cantante e il suo passato umile

Ma sapete qual era il lavoro che faceva prima di sfondare nel campo della musica? Non tutti sanno che la celebre artista arrivata al successo attraverso il popolarissimo talent lavorava in alcuni locali, prima come cubista, poi – vista la sua passione per la musica- ha lavorato nelle discoteche come vocalist.

Si è divisa per un bel po’ di tempo, per via del lavoro, tra Roma e Lecce, città in cui si è trasferita ancora giovanissima.

Oggi vive della sua musica e molti ritengono, date anche le sue doti da ballerina, che potrebbe diventare ben presto l’erede della grandissima Raffaella Carrà.