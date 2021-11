Elodie: avete già visto la sorella Fey? Sembrano gemelle | FOTO

Un’artista poliedrica Elodie che sta dimostrando un grande talento non solo nel canto ma in tutte le arti. Non tutti sanno però che la cantante non è figlia unica. Ha una sorella bella almeno quanto lei. Scopriamo insieme chi è la bellissima Fey.

Ha trovato il successo grazie ad Amici di Maria De Filippi, ma la prima apparizione in TV nel ruolo di cantante per Elodie è arrivata con X-Factor. Era ancora acerba come artista eppure ha saputo distinguersi dalla masse grazie al suo graffio. Oggi è un’artista affermata e grazie alla sua bellezza vanta collaborazione anche con famose firme della moda nostrana.

Elodie, avete mai visto la sorella Fey? Bella come lei

Cantante, conduttrice, ballerina…chi più ne ha più ne metta! Elodie è una tuttofare della TV ed è, per molti, la sintesi di un’artista. Saper cantante, non basta: serve saper emozionare. La cantante grazie ad Amici ha saputo dimostrare che il suo talento nella musica.

Ottiene sempre un boom di visualizzazioni con i suoi video musicali e tanti scaricano le sue canzoni, che diventano in poche settimane dall’uscita, subito delle hit. Basti pensare a Vertigine che è già un tormentone.

Sono tante le curiosità che saltano alla mente guardando le esibizioni della cantante romana, una tra queste riguarda il suo privato. La cantante infatti ha origini molto umili ed ha sempre avuto accanto nei momenti più difficili sua sorella Fey, bella proprio come lei.

Chi è Fey

Lei è la sorella minore dell’ex talento di Amici. Fey Di Patrizi ha un rapporto simbiotico con la sorella perché le due, in passato, hanno attraversato momenti non semplici vivendo in una realtà pesante come quella che si vive nel quartiere Quarticciolo di Roma.

La cantante non ha mai nascosto le sue origini, anzi è da queste che l’artista trae la sua linfa creativa.

Fey è un’ex calciatrice della Lazio che oggi lavora in un locale di Roma. Oggi vive da sola con la sua gatta Tequila con cui spesso si immortala. Nel suo cuore però c’è una persona speciale: Fey è fidanzata con Marta Gaeta che lavora come pasticceria in un locale fusion.

La famiglia non ha mai ostacolato Fey nel suo privato. La ragazza per fortuna è stata pienamente accettata da tutti nella sua omosessualità e oggi vive in modo sereno la sua vita.