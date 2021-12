Briga si sposa con Arianna Montefiori a Roma: le foto

Il cantautore Briga si è sposato con Arianna Montefiori. Ecco le foto.

Mattia Bellegrandi, meglio conosciuto con il nome d’arte di Briga, è un cantautore italiano diventato famoso a seguito della sua partecipazione alla quattordicesima edizione del talent Amici di Maria De Filippi.

Nato a Roma nel 1989, si trasferisce a Parigi con la sua famiglia all’età di 12 anni. Tornato nella capitale, dopo aver frequentato il liceo classico, decide di intraprendere un viaggio durato un anno e qualche mese in giro per l’Europa.

Briga: il matrimonio con Arianna Montefiori

Nel 2006 si ferma in Danimarca dove comincia a scrivere le sue prime canzoni quasi tutte in stile hip hop, per poi trasferirsi a Madrid nel 2008 venendo in contatto con alcuni artisti spagnoli.

Pubblica indipendentemente il suo primo Ep di debutto nel 2010 e l’anno successivo viene contattato da una etichetta discografica indipendente l’Honiro Label, con cui pubblica un mixtape inedito e il suo secondo album collaborando nello stesso anno con Coez e Gemitaiz.

Nel 2015 entra a far parte dei cantanti in gara al talent Amici di Maria De Filippi, dove ottiene un discreto successo con i brani presentati all’interno del programma, arrivando in finalissima dove si classifica al secondo posto dietro i vincitori, la band The Kolors, vincendo però il Premio RTL 102.5 assegnato dagli ascoltatori per il singolo L’amore è qua.

Nello stesso anno pubblica il suo nuovo album distribuito dalla Universal, ritardando di un anno la sua uscita per via della partecipazione del cantante al talent di Canale 5.

Col tempo la sua fama si accresce venendo ricoperto anche di certificazioni FIMI oro e platino, confermando così il successo ottenuto all’interno di Amici.

Nel 2016 film un contratto discografico con la Sony Music, e pubblica quasi contemporaneamente il suo primo libro autobiografico intitolato Non odiare me.

Nel 2019 partecipa per la prima volta in gara al Festival di Sanremo, duettando con Patty Pravo sulle note del brano Un po’ come la vita, classificandosi al ventunesimo posto.

Le nozze da favola

Briga, è convolato a nozze lo scorso 18 dicembre, in Vaticano, con la sua fidanzata Arianna Montefiori.

I due sono insieme dal 2019 quando si conosciuti tramite Diana Del Bufalo che li fece incontrare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BRIGA (@brigaofficial)

La proposta di matrimonio è stata fatta lo scorso anno nel mese di ottobre e lo scorso settembre Briga aveva annunciato la data del matrimonio come didascalia nella foto che ritrae la coppia sul red carpet del Festival di Venezia.

Arianna Montefiori, è un’attrice italiana classe 1997 che ha preso parte a molte fiction di successo.