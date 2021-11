Crazy Love – Elodie e Marracash, il video

Marracash ed Elodie nel nuovo video Crazy Love, ecco le immagini.

Fabio Bartolo Rizzo, nato nel 1979 a Nicosia, in Sicilia, è un rapper e produttore discografico italiano.

Trasferitosi a Milano con la sua famiglia dopo essersi diplomato come perito elettronico, incide i suoi primi brani con lo pseudonimo di Juza delle Nuvole, per poi cambiarlo in Marracash per via dei suoi lineamenti del viso e del colore della sua pelle che sin da piccolo gli hanno dato il soprannome di “marocchino”.

Elodie e Marracash ancora insieme

Esordisce nel 2004 collaborando con i Club Dogo. Nel 2005 pubblica Popolare singolo apripista del disco Roccia Music I, mixtape in collaborazione con la Dogo Gang.

Nel 2007 incide il suo primo album Marracash, da cui vengono estratti i singoli Badabum Cha Cha, ed Estate in città.

Nel 2009 raffigura tra i cantanti Domani 21/04.2009 collaborando con altri 55 artisti della scena musicale italiana, con cui incide il singolo omonimo, sotto il nome di Artisti per L’Abruzzo, per ricordare le vittime del Terremoto in Abruzzo del 2009. I ricavi del brano sono andati in beneficienza per la ricostruzione della regione a seguito dei danni subiti dalla calamità naturale.

Il rapper ha avuto alcune discussioni, prima con Nesli, dove attraverso i rispettivi brani si sono criticati il loro modo di rappare.

Poi con Povia che aveva accusato tramite un video che i rapper del momento sono solo dei rapperminchia e in seguito con Fedez e J-Ax.

Il cantante è stato fidanzato con Elodie, ma la loro storia è giunta al termina. Nonostante questo la donna ha scritto una lettera di complimenti per ex fidanzato e collega e appare sulla cover del suo nuovo disco Noi,loro,gli altri che è in commercio con tre cover diverse. La copertina ritraente il concetto Noi, è disponibile per tutti i formati, mentre la copertina Loro e Gli altri è disponibile solo per la versione vinile.

Il video di Crazy Love

Nel nuovo video Crazy Love, il rapper Marracash è insieme ad Elodie e i due si uccidono per rimanere eterni.

Mettiamo in scena la fine del nostro rapporto e ci uccidiamo a vicenda. — ha affermato il rapper – Con i gossip che galoppavano, non volevo dare spiegazioni sui social. Ci siamo conosciuti sul set di un video e abbiamo pensato che sarebbe stato bello chiudere il cerchio con un altro video.





Nel video c’è un chiaro riferimento alla performance di Marina Abramović e del compagno Ulay infatti i cantanti si trovano lui a tendere l’arco, lei con la freccia mortale, puntata dritta sul cuore.