Dua Lipa – Physical: audio, testo e traduzione del nuovo singolo

Physical è il secondo singolo ufficiale estratto da Future Nostalgia, secondo album in studio della cantautrice britannica Dua Lipa, previsto il 3 aprile 2020.

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio della bella canzone, scritta dall’interprete con la collaborazione di Clarence Coffee Jr., KOZ & Sarah Hudson, con produzione di Jason Evigan & KOZ.

Dopo il singolo “Don’t Start Now” e la promozionale title track Future Nostalgia, è il momento di questo coinvolgente brano ispirato agli anni ’80 e a detta della cantante “abbastanza Flashdance”, divertente e ballabile”. Nella canzone, Lipa racconta un’intensa e poco comune storia d’amore, fatta di tanta passione e complicità.

Dua Lipa Physical Testo e Traduzione

[Verse 1]

Common love isn’t for us

We created something phenomenal

Don’t you agree?

Don’t you agree?

You got me feeling diamond rich

Nothing on this planet compares to it

Don’t you agree?

Don’t you agree?

[Pre-Chorus]

Who needs to go to sleep when I got you next to me?

[Chorus]

All night I’ll riot with you

I know you got my back and you know I got you

So come on (Come on), come on (Come on), come on (Come on)

Let’s get physical

Lights out and follow the noise

Baby, keep on dancing like you ain’t got a choice

So come on (Come on), come on (Come on), come on

Let’s get physical

[Verse 2]

Adrenaline keeps on rushing in

Love the simulation we’re dreaming in

Don’t you agree?

Don’t you agree?

I don’t wanna live another life

‘Cause this one’s pretty nice

Living it up

[Pre-Chorus]

Who needs to go to sleep when I got you next to me?

[Chorus]

All night I’ll riot with you

I know you got my back and you know I got you

So come on (Come on), come on (Come on), come on (Come on)

Let’s get physical

Lights out and follow the noise

Baby, keep on dancing like you ain’t got a choice

So come on (Come on), come on (Come on), come on

Let’s get physical

[Middle 8]

Hold on just a little tighter

Come on

Hold on, tell me if you’re ready

Come on (Come on, come on)

Baby, keep on dancing

Let’s get physical

Hold on just a little tighter

Come on

Hold on, tell me if you’re ready

Come on (Come on, come on)

Baby, keep on dancing

Let’s get physical

[Chorus]

All night I’ll riot with you

I know you got my back and you know I got you

So come on, come on, come on

Let’s get physical

Lights out and follow the noise

Baby, keep on dancing like you ain’t got a choice

So come on (Come on), come on (Come on), come on

Let’s get physical (Physical, physical)





[Outro]

Let’s get physical (Physical, physical)

Physical (Physical, physical)

Let’s get physical (Physical, physical)

Come on, phy-phy-phy-physical





L’amore comune non fa per noi

Abbiamo creato qualcosa di fenomenale

Non credi?

Non credi?

Mi fai sentire cosparsa di diamanti

Nulla su questo pianeta è paragonabile ad esso

Non credi?

Non credi?

A chi serve andare a dormire quando ho te accanto a me?

Tutta la notte farò la rivolta con te

So che mi guardi le spalle e sai che puoi contare su di me

Quindi forza (andiamo), forza (andiamo), forza (andiamo)

Passiamo al contatto fisico

Luci spente e seguiamo il rumore

Baby, continua a ballare come se non avessi scelta

Quindi forza (andiamo), forza (andiamo), forza

Passiamo al contatto fisico

L’adrenalina continua a irrompere

Adoro la simulazione in cui stiamo sognando

Non sei d’accordo?

Non credi?

Non voglio vivere un’altra vita

Perché questa è niente male

Me la godo

A chi serve andare a dormire quando ho te accanto a me?





Tutta la notte farò la rivolta con te

So che mi guardi le spalle e sai che puoi contare su di me

Quindi forza (andiamo), forza (andiamo), forza (andiamo)

Passiamo al contatto fisico

Luci spente e seguiamo il rumore

Baby, continua a ballare come se non avessi scelta

Quindi forza (andiamo), forza (andiamo), forza

Passiamo al contatto fisico

Resisti solo un po’ di più

Forza

Resisti, dimmi se sei pronto

Forza (forza, forza)

Baby, continua a ballare

Passiamo al contatto fisico

Resisti solo un po’ di più

Forza

Resisti, dimmi se sei pronto

Forza (forza, forza)

Baby, continua a ballare

Passiamo al contatto fisico

Tutta la notte farò la rivolta con te

So che mi guardi le spalle e sai che puoi contare su di me

Quindi forza (andiamo), forza (andiamo), forza (andiamo)

Passiamo al contatto fisico

Luci spente e seguiamo il rumore

Baby, continua a ballare come se non avessi scelta

Quindi forza (andiamo), forza (andiamo), forza

Passiamo al contatto fisico

Tutta la notte insorgerò con te

So che mi hai preso le spalle e sai che ti ho preso

Quindi forza, forza, forza

Passiamo al contatto fisico

Luci spente e seguiamo il rumore

Baby, continua a ballare

Quindi forza (andiamo), forza (andiamo), forza

Passiamo al contatto fisico (fisico, fisico)

Passiamo al contatto fisico (fisico, fisico)

Fisico (fisico, fisico)

Passiamo al contatto fisico (fisico, fisico)

Dai, fi-fi-fi-fisico

