Dua Lipa – Future Nostalgia: audio, testo e traduzione del nuovo singolo

Rilasciato il 13 dicembre 2019, Future Nostalgia è il secondo anticipo dell’album omonimo di Dua Lipa, il secondo in studio, che vedrà la luce nel 2020. Dovrebbe trattarsi di un singolo promozionale del disco, che farà seguito a quello d’esordio, pubblicato a inizio giugno 2017 e certificato Oro nella penisola.

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio della nuova e gradevole canzone, scritta con la collaborazione di Clarence Coffee Jr. e Jeff Bhasker, che l’ha anche prodotta.

Dopo Don’t Start Now, rilasciato a fine ottobre, la cantautrice britannica torna alla ribalta con questo pezzo, mantenendo quindi la promessa che una volta svelato il titolo della seconda era discografica, avrebbe reso disponibile la title track insieme al video che l’accompagna e al momento in cui scrivo, non ancora online.

In “Future Nostalgia”, Lipa canta quanta fiducia abbia in se stessa, definendosi una donna alfa, quindi ottimista e forte. Dal punto di vista delle sonorità, qui viene utilizzato un suono decisamente sperimentale e forse non di immediato impatto.

Dua Lipa Future Nostalgia Testo e Traduzione

Download su: Amazon – iTunes

[Intro]

Future

(Future nostalgia)

(Future nostalgia)

(Future nostalgia)

[Verse 1]

You want a timeless song, I wanna change the game

Like modern architecture, John Lautner coming your way

I know you like this beat ’cause Jeff’s been doin’ the damn thing

You wanna turn it up loud, Future Nostalgia is the name

[Chorus]

I know you’re dying trying to figure me out

My name’s on the tip of your tongue, keep running your mouth

You want the recipe, but can’t handle my sound

My sound, my sound

[Post-Chorus]

No matter what you do, I’m gonna get it without ya (Hey, hey)

I know you ain’t used to a female alpha (No way, no way)

No matter what you do, I’m gonna get it without ya (Hey, hey)

I know you ain’t used to a female alpha (No way, no way)

[Verse 2]

Can’t be a rolling stone if you live in a glass house

You keep on talking that talk, one day, you’re gonna blast out

You can’t be bitter if I’m out here showing my face

You want one now looks like, let me give you a taste

[Chorus]

I know you’re dying trying to figure me out

My name’s on the tip of your tongue, keep running your mouth

You want the recipe, but can’t handle my sound

My sound, my sound

[Post-Chorus]

No matter what you do, I’m gonna get it without ya (Hey, hey)

I know you ain’t used to a female alpha (No way, no way)

No matter what you do, I’m gonna get it without ya (Hey, hey)

I know you ain’t used to a female alpha (No way, no way)

[Bridge]

You can’t get with this if you ain’t built for this

You can’t get with this if you ain’t built for this

I can’t build you up if you ain’t tough enough

I can’t teach a man how to wear his pants





[Chorus]

I know you’re dying trying to figure me out

My name’s on the tip of your tongue, keep running your mouth

You want the recipe, but can’t handle my sound

My sound, my sound

I know you’re dying trying to figure me out

My name’s on the tip of your tongue, keep running your mouth

You want the recipe, but can’t handle my sound

My sound, my sound

[Outro]

(Future nostalgia)

(Future nostalgia)

(Future nostalgia)

My sound, my sound, my sound

(Future nostalgia)





Futura

(Futura nostalgia)

(Futura nostalgia)

(Futura nostalgia)

Vuoi una canzone intramontabile, voglio cambiare gioco

Come l’architettura moderna, John Lautner viene verso di te

So che ti piace questo ritmo perché Jeff ha fatto questa dannata cosa [Nota: si riferisce al produttore Jeff Bhasker, vincitore del Grammy, che ha prodotto e coscritto questa canzone.]

Vuoi alzare il volume al massimo, Future Nostalgia è il titolo

So che stai morendo nel cercare di capirmi

Il mio nome è sulla punta della lingua, continua a muovere la lingua

Vuoi la ricetta, ma non riesci a reggere il mio suono

Il mio suono, il mio suono

Non importa ciò che farai, lo prenderò senza di te (Ehi, ehi)

So che non sei abituato a una femmina alfa (Assolutamente no, in nessun modo)

Non importa quello che fai, lo prenderò senza di te (Ehi, ehi)

So che non sei abituato a una femmina alfa (Assolutamente no, assolutamente no)

[Nota: qui la cantante lascia intendersi di reputarsi una donna sicura e indipendente, in quanto parola “alfa” viene principalmente utilizzare per descrivere i maschi per le loro caratteristiche “forti”, “potenti” e “dominanti”]

Non puoi essere un girovago (oppure semplicemente “Rolling Stone”) se vivi in ​​una casa di vetro

Continui a dire le stesse cose, un giorno, salterai fuori

Non puoi essere acido se sono qui mettendoci la faccia

Ora sembra che ne vuoi una, lascia che ti dia un assaggio





So che stai morendo nel cercare di capirmi

Il mio nome è sulla punta della lingua, continua a muovere la lingua

Vuoi la ricetta, ma non riesci a reggere il mio suono

Il mio suono, il mio suono

Non importa ciò che farai, lo prenderò senza di te (Ehi, ehi)

So che non sei abituato a una femmina alfa (Assolutamente no, in nessun modo)

Non importa quello che fai, lo prenderò senza di te (Ehi, ehi)

So che non sei abituato a una femmina alfa (Assolutamente no, assolutamente no)

Non puoi farcela se non sei fatto per questo

Non puoi farcela se non sei fatto per questo

Non posso rafforzarti se non sei abbastanza forte

Non posso insegnare a un uomo come indossare i pantaloni

So che stai morendo nel cercare di capirmi

Il mio nome è sulla punta della lingua, continua a muovere la lingua

Vuoi la ricetta, ma non riesci a reggere il mio suono

Il mio suono, il mio suono

So che stai morendo nel cercare di capirmi

Il mio nome è sulla punta della lingua, continua a muovere la lingua

Vuoi la ricetta, ma non riesci a reggere il mio suono

Il mio suono, il mio suono

(Futura nostalgia)

(Futura nostalgia)

(Futura nostalgia)

Il mio suono, il mio suono, il mio suono

(Futura nostalgia)

