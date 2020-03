Dua Lipa feat. Hwasa – Physical (Remix): audio, testo e traduzione della nuova versione

Rilasciato mercoledì 18 marzo 2020, il remix del singolo Physical di Dua Lipa, originariamente pubblicato il 31 gennaio 2020, vede la collaborazione di Hwasa, cantautrice e rapper delle Mamamoo, gruppo sudcoreano formatosi a Seul nel 2014 e composto anche da Solar, Moonbyul e Wheein.

Il testo e la traduzione in italiano e l’audio di questa nuova versione della canzone, che anticipa il secondo album in studio Future Nostalgia, out il 3 aprile 2020, a quasi tre anni dal fortunato disco d’esordio, certificato Oro in Italia. Il progetto discografico è stato anticipato anche dalla title track Future Nostalgia e da Don’t Start Now.

Physical (Remix) segna la prima collaborazione tra la cantautrice britannica e il gruppo di ragazze K-pop sudcoreane ed è anche il primo remix del secondo singolo ufficiale dell’album.

Dua Lipa ha già collaborato con un artista coreano? La risposta è si: nel 2018 aveva inciso “Kiss And Make Up” con il gruppo K-Pop al femminile BLACKPINK e la canzone venne rilasciata come parte della Complete Edition dell’album d’esordio.

Physical remix Testo Dua Lipa & Hwasa

[Verse 1: HWASA]

서로의 눈치만 보지만 [Romanizzato: Seoroui nunchiman bojiman]

네 속마음 들킨걸 아는걸 [Romanizzato: Ne sokmaeum deulkingeol aneungeol]

Don’t you agree?

Don’t you agree?

감정을 속이려 하는 너 [Romanizzato: Gamjeongeul sogiryeo haneun neo]

시간 없어 넌 just wasting time [Romanizzato: Sigan eopseo neon]

Don’t you agree?

Don’t you agree?

[Pre-Chorus: HWASA]

Who needs to go to sleep when I got you next to me?

[Chorus: HWASA, (Dua Lipa)]

이 밤은 흘럭가고 [Romanizzato: I bam-eun heulleogago]

던는 숨기려고 해도 의미없어 [Romanizzato: Deoneun sumgilyeogo haedo uimieobs-eo]

So come on (Come on), come on (Come on), come on (Come on)

Let’s get physical

이 방의 문을 닫고 [Romanizzato: I bang-ui mun-eul dadgo]

둘이 서만 함께 하는 이 공간에서 [Romanizzato: Dul-i seoman hamkke haneun i gong-gan-eseo]

So come on (Come on), come on (Come on), come on

Let’s get physical

[Verse 2: Dua Lipa]

Adrenaline keeps on rushing in

Love the simulation we’re dreaming in

Don’t you agree?

Don’t you agree?

I don’t wanna live another life

‘Cause this one’s pretty nice

Living it up

[Pre-Chorus: Dua Lipa]

Who needs to go to sleep when I got you next to me?

[Chorus: Dua Lipa]

All night, I’ll riot with you

I know you got my back and you know I got you

So come on (Come on), come on (Come on), come on (Come on)

Let’s get physical

Lights out, follow the noise

Baby, keep on dancing like you ain’t got a choice

So come on (Come on), come on (Come on), come on

Let’s get physical

[Bridge: Dua Lipa, HWASA, Both]

Hold on 너와 나의 겜이 [Romanizzato: neowa naui kemi]

Come on, hold on, 거부할 수옶어 [Romanizzato: geobuhal su eobs-eo]

Come on (Come on, come on)

Baby, keep on dancing

Let’s get physical

Hold on just a little tighter

Come on, hold on, tell me if you’re ready

Come on (Come on, come on)

Baby, keep on dancing

Let’s get physical





[Chorus: Dua Lipa]

All night, I’ll riot with you

I know you got my back and you know I got you

So come on, come on, come on

Let’s get physical

Lights out, follow the noise

Baby, keep on dancing like you ain’t got a choice

So come on (Come on), come on (Come on), come on

Let’s get physical (Physical, physical)

[Outro: Dua Lipa]

Let’s get physical (Physical, physical)

Physical (Physical, physical)

Let’s get physical (Physical, physical)

Come on, phy-phy-phy-physical





Physical remix Traduzione

[Str. 1]

Vedo solo ognuno di noi ma

So che sei coinvolta dai tuoi pensieri intimi

Non sei d’accordo?

Non sei d’accordo?

Stai cercando di ingannare le tue emozioni

Non hai tempo, stai solo perdendo tempo

Non sei d’accordo?

Non sei d’accordo?

[Pre-Rit.]

Chi ha bisogno di andare a dormire quando ho te accanto a me?

[Rit.]

Questa notte sta passando

Anche se provo a nasconderlo, non ha senso

Quindi forza (andiamo), forza (andiamo), forza (andiamo)

Passiamo al contatto fisico

Chiudi la porta di questa stanza

In questo spazio in cui solo due di noi sono insieme

Quindi forza (andiamo), forza (andiamo), forza

Passiamo al contatto fisico

[Str. 2]

L’adrenalina continua a prevalere

Adoro la simulazione in cui stiamo sognando

Non sei d’accordo?

Non credi?

Non voglio vivere un’altra vita

Perché questa è niente male

Me la godo





[Pre-Rit]

Chi ha bisogno di andare a dormire quando ho te accanto a me?

[Rit.]

Farò la rivolta con te tutta la notte

So che mi guardi le spalle e sai che puoi contare su di me

Quindi forza (andiamo), forza (andiamo), forza (andiamo)

Passiamo al contatto fisico

A luci spente e seguiamo il rumore

Baby, continua a ballare come se non avessi scelta

Quindi forza (andiamo), forza (andiamo), forza

Passiamo al contatto fisico

[Ponte]

Resisti, c’è chimica tra te e me

Forza, resisti, è innegabile

Forza (forza, forza)

Baby, continua a ballare

Passiamo al contatto fisico

Resisti solo un po’ di più

Forza, resisti, dimmi se sei pronto

Forza (forza, forza)

Baby, continua a ballare

Passiamo al contatto fisico

[Rit.]

Farò la rivolta con te tutta la notte

So che mi guardi le spalle e sai che puoi contare su di me

Quindi forza forza, andiamo

Passiamo al contatto fisico

A luci spente e seguiamo il rumore

Baby, continua a ballare come se non avessi scelta

Quindi forza (andiamo), forza (andiamo), forza

Passiamo al contatto fisico

[Outro]

Passiamo al contatto fisico (fisico, fisico)

Fisico (fisico, fisico)

Physical (fisico, fisico)

Dai, fi-fi-fi-fisico

