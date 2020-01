Kesha – High Road: i titoli delle canzoni nel nuovo album

High Road è il quarto album in studio della cantautrice statunitense Kesha, uscito il 31 gennaio 2020 nel classico CD e in digitale. I titoli delle canzoni nel disco, che arriva a due anni e mezzo da Rainbow.

I Singoli

Il progetto è stato anticipato da brani che non hanno lasciato il segno, vale a dire il singolo portante “Raising Hell”, “My Own Dance”, “Resentment” e “Tonight”, rispettivamente rilasciati il 24 ottobre, il 21 novembre, il 12 dicembre 2019 e il 28 gennaio 2020.

Tra le quindici tracce, ne troviamo alcune grintose, alle quali si alternano ballad più emotive che raccontano la vita della cantante, le difficoltà riscontrate nell’essere cresciuta senza un padre e l’amicizia, aspetto molto importante per Kesha, artista che può vantare di aver venduto oltre 14 milioni di album nel mondo, 7 miliardi di streams e oltre un miliardo e mezzo di views per i suoi video, anche se non sta di certo attraversando il periodo più roseo della sua carriera, il cui declino iniziò a seguito della denuncia a Dr. Luke. C’è tuttavia da dire che è stata nominata due volte alla 60a edizione dei Grammy Awards, per l’ultima fatica discografica nella categoria “Best Pop Vocal Album” e per il singolo “Praying”.

I Featuring e i produttori





Gli ospiti nel disco sono Big Freedia, Brian Wilson, Sturgill Simpson & Wrabel, mentre i produttori sono Drew Pearson, Jeff Bhasker, John Hill, Louis Schoorl, Omega, Ryan Lewis, STINT, Stuart Crichton & Tayla Parx.

High Road tracklist (Kesha album 2020)

Lo trovi su Amazon: Audio CD e Download – iTunes

Tonight 3:15 My Own Dance 2:41 Raising Hell (feat. Big Freedia) 2:49 High Road 3:19 Shadow 3:33 Honey 3:21 Cowboy Blues 4:00 Resentment (feat. Brian Wilson, Sturgill Simpson & Wrabel) 2:52 Little Bit of Love 2:22 Birthday Suit 2:56 Kinky (feat. Ke$ha) 3:25 The Potato Song (Cuz I Want To) 3:33 BFF (feat. Wrabel) 4:11 Father Daughter Dance 2:37 Chasing Thunder 3:41